Başkan Güder, asfalt çalışmasını yerinde inceledi

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Battalgazi Mahallesi Yazmalı Sokak'ta sıcak asfalt serimi yapıldı.

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Battalgazi Mahallesi Yazmalı Sokak'ta sıcak asfalt serimi yapıldı.

Battalgazi Belediyesi, bölgede asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Battalgazi Belediyesi Fen İşleri ekipleri, ilçede asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, Battalgazi Mahallesi Yazmalı Sokak'ta da sıcak asfalt serimi yapıldı. Yıllardır mahalle halkının asfaltlanmasını istediği yol, sıcak asfalt ile modern bir hale getirildi.

"Çalışmalarımız koordineli olarak devam ediyor"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek, Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı. Ekiplerin geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Güder, "Fen işleri ekiplerimiz Ramazan ayında da gece demeden gündüz demeden çalışmalarına devam ediyorlar. Milletin ihtiyaçlarını giderme adına tüm belediyemiz seferber. Korona salgınına rağmen seferberlik ilan ederek, milletin ihtiyacını giderme, milletimizin moral ve motivasyona ihtiyacı olduğu bu dönemde milletin yanında olma adına çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Diğer mahallelerimizde de asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de Battalgazi Mahallemizde çalışma yapıyoruz. Muhtarımızın da talepleri doğrultusunda ihtiyaç görülen alanlarda çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bu yıl asfalt ile alakalı birçok sorunu çözmeyi düşünüyoruz" dedi.

Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME ) ile koordineli olarak çalıştıklarını da belirten Güder, "Başkan yardımcımıza, müdürümüze ve çalışan ekibimize teşekkür ediyorum. İnşallah hepimizin amacı daha güzel, insanların daha rahat yaşayacağı bir Battalgazi'yi oluşturmak. Çalışmalarımız koronaya rağmen, depreme rağmen dur durak bilmeden Battalgazi bölgemizde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Muhtar Boğa'dan Başkan Güder'e teşekkür

Battalgazi Mahalle Muhtarı Mehmet Boğa da "Mahallemizin 10 yıldır asfalt yüzü görmediği sokaklar, Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'in talimatlarıyla sıcak asfalta kavuştu. Kendisine teşekkür ediyorum mahallem adına. Covid-19 salgınından dolayı hiçbir aksaklık göstermeden işine devam eden başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hiç bir şey olmamış gibi mücadelesine devam ediyor. Hem korona ile mücadeleden hem de belediye hizmetlerinden dolayı Osman Güder başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA