Başkan Güdek: "Devletimizden destek bekliyoruz"
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Başkan Güdek: "Devletimizden destek bekliyoruz"

30.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:02
Başkan Güdek:

Ordu'nun Ünye İlçesi Otelciler, Kafeler, Restoranlar ve Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Öznur Özkan Güdek, 2020 yılını değerlendirerek pandemi nedeniyle turizm sektörünün zor günler geçirdiğini söyledi.

Ordu'nun Ünye İlçesi Otelciler, Kafeler, Restoranlar ve Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Öznur Özkan Güdek, 2020 yılını değerlendirerek pandemi nedeniyle turizm sektörünün zor günler geçirdiğini söyledi.

28 Aralık tarihinde Türkiye'de ilk korona virüsün görülmesinin ardından geçen bir yıl içerisinde ülke olarak zor günler geçildiğini belirten Başkan Güdek, "2020 yılı turizm, acente ve otel sektöründe çalışan bütün iş verenler için zor bir yıl diyebiliriz. Tabii, önceliğimiz sağlık diyerek, ülkemizin ve milletimizin gerek tedbirler alınması noktasında gerek devletimizin yaptığı kısıtlamalar sürecin hastalık boyutunda iyileşmesi yönünde alınan tedbirlerdir. Şu an bakıldığında işletmeler olarak gel-al veya paket servisleri çalışmaktadır. Otellerimizde aynı şekilde pandemi dolayısıyla etkilendiği için otellerimizde sıkıntılar yaşamaktadır. Müşteriler kahvaltı ve yemek haricinde farklı bir etkinliğin olması şu anda imkansızdır. Devletimizden bu konuda hem destek bekliyoruz hem de destek almak istiyoruz" diye konuştu.

"Aşıdan ümitliyiz"

Türkiye ve dünyadaki aşı çalışmalarına da değinen Başkan Güdek, "2021 yılında ülkemizde korona virüs aşısı noktasında bir ümitle beklentilerimiz var. Ülkemizde her ne kadar turistlerimiz olsa da pandemi nedeniyle onlara eşlik ederek turizm bölgelerimizi gezdiremiyoruz. Bu yüzden inşallah 2021 yılında sürecin sağlıklı geçmesini ve devletimizin bu konuda desteğini bekliyoruz" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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