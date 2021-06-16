Başkan Gözütok sağlık ekiplerine teşekkür etti
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Başkan Gözütok sağlık ekiplerine teşekkür etti

Başkan Gözütok sağlık ekiplerine teşekkür etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Doğu Anadolu Koordinatör Şube Başkanı İbrahim Gözütok, OSB'de uygulanan Mobil Aşı çalışmasıyla ilgili olarak, bir açıklama yaptı.

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Doğu Anadolu Koordinatör Şube Başkanı İbrahim Gözütok, OSB'de uygulanan Mobil Aşı çalışmasıyla ilgili olarak, bir açıklama yaptı.

Başkan Gözütok, OSB'de faaliyet gösteren firmalar ve çalışanları için Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Mobil Aşı uygulamasının son derece isabetli bir çalışma olduğunu belirterek, salgının başından beri büyük bir özveri ile çalışan sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Başkan Gözütok, " Bu yoğun programları içerisinde biz iş adamı ve ağır işçi konumundaki fabrika çalışanları için böylesi bir uygulama yapmaları bizleri mutlu etti. Ülkemiz adına bir kez daha gurur duyduk. Buradan bütün İş İnsanlarına, ve fabrika çalışanlarına sesleniyorum, bir an önce bu müsibet hastalıktan kurtulabilmek için duyarlı olup aşılarımızı yaptıralım." Dedi. - ERZURUM

Başkan Gözütok sağlık ekiplerine teşekkür etti
Başkan Gözütok sağlık ekiplerine teşekkür etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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