Başkan Göksu?dan şehitlik ziyareti
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Başkan Göksu?dan şehitlik ziyareti

Ramazan Bayramı'nda şehitler de unutulmadı.

Başkan Göksu?dan şehitlik ziyareti
24.05.2020 17:09 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:09
Ramazan Bayramı'nda şehitler de unutulmadı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenlerin kabrini aileleri ile birlikte ziyaret etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu bayram sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Bayramda valilik ve kaymakamlıklardan alınan izinle şehit yakınları kabristan ziyaretlerini gerçekleştirebildi. Bu kapsamda Esenler Belediyesi de, şehit yakını aileleri  Edirnekapı Şehitliği'ne götürerek, kabirlerinin başında dua etti. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun da yer aldığı ziyarette, aileler duygu dolu anlar yaşadı.ŞEHİTLERİMİZİN VE AİLELERİMİZİN YANINDA OLMAK İSTEDİKBu bayram mahçup ve mahsun olduklarını belirten Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 'İnsanlık büyük bir dramdan geçiyor. İnsanların çıkarması gereken ciddi dersler var. Bu bayram şehitlerimizin ve şehit ailelerimizin yanında olmak istedik. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun' dedi.ŞEHİTLERİMİZİN SAYESİNDE ÖZGÜRCE YAŞAYABİLİYORUZ

Bugün özgürce yaşamamızın sebebinin şehitler olduğuna dikkat çeken Göksu, şehit ailelerinin bayramlarını kutlayarak, 'Biz bugün bu topraklarda özgürce yaşıyorsak şehitlerimizin sayesinde. Onlar bu toprakları bize emanet bıraktılar. Biz de onların emanetlerine sahip çıkmak istiyoruz. İnşallah bu virüs belasından bir an öncekurtulur ve normal hayatımıza döneriz. Yeniden gayrete, yeniden yollara düşeriz' diye konuştu.


- Karaköse

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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