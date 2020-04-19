Başkan Göksu'dan İmamoğlu'nun o sözlerine sert tepki Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun, "Hafta sonu İstanbul'da 500 bin ton asfalt çalışması yaptık" sözlerine, "Yalan rüzgarı devam ediyor.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun, "Hafta sonu İstanbul'da 500 bin ton asfalt çalışması yaptık" sözlerine, "Yalan rüzgarı devam ediyor. İBB'nin 1 yıllık asfaltı ortalama 2,5 milyon ton. En iyi günde bile 25 bin ton asfalt atılırken, daha hastane yolunu yapmayan İBB Başkanı yalan rüzgarına devam ediyor" diyerek sert tepki gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada, "İş güvenliğini ve sağlık önlemlerini alarak hafta sonu İstanbul'da 500 bin ton asfalt çalışmasıyla önemli tüm yolların bakım ve onarımını gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu. İmamoğlu'nun açıklamasının gerçeği yansıtmadığı, sosyal medyada gün boyunca konuşuldu. Bazı kişiler eleştirilerde bulundu. Konuyla ilgili bir açıklama da Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'dan geldi.

İmamoğlu'nun yalan söylediğini belirten Başkan Göksu, "İBB Başkanı '2 günde 500 bin ton' yani 1 yıllık asfaltın 1/5'ini attığını söylüyor. En iyi günde bile 25 bin ton asfalt atılırken, daha hastane yolunu yapmayan İBB Başkanı yalan rüzgarına devam ediyor" açıklamasına yer verdi.

Başkan Göksu, ayrıca İBB'nin geçmiş yıllarda bulunduğu asfalt çalışma faaliyet raporunu da paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA