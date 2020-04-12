Başkan Gökhan Yüksel, sokak hayvanları için mama dağıttı
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Kartal, Yerel

Başkan Gökhan Yüksel, sokak hayvanları için mama dağıttı

Başkan Gökhan Yüksel, sokak hayvanları için mama dağıttı Kartal Belediyesi, sokağa çıkma yasağı boyunca da sokak hayvanlarının yanında Kartal Belediyesi;

12.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:24
Başkan Gökhan Yüksel, sokak hayvanları için mama dağıttı

Başkan Gökhan Yüksel, sokak hayvanları için mama dağıttı

Kartal Belediyesi, sokağa çıkma yasağı boyunca da sokak hayvanlarının yanında

İSTANBUL - Kartal Belediyesi; İçişleri Bakanlığı'nın, Korona virüsle mücadele kapsamında İstanbul da dahil olmak üzere 31 ilde Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından, sokak hayvanları için besleme çalışmalarını artırdı.

Korona virüs salgını ve 48 saatlik sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için harekete geçen Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, her gün, sabah ve akşam olmak üzere ilçe genelinde mama ve su dağıtımı gerçekleştiriyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de ekiplerin sokak hayvanları için gerçekleştirdiği çalışmalara katılarak sadık dostlar için mama ve su bıraktı.

Kedi ve köpeklerin odaklaştığı cadde ve bulvarlar ile sahil ve ormanlık alanlara Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince düzenli olarak mama ve su desteği sağlandığını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, imkanı olan vatandaşların da yaşadıkları alanlardan uzaklaşmadan, kapılarının önlerine su ve kuru mama bırakabileceklerini hatırlattı. Başkan Yüksel, "Kartal'da hiçbir canı yalnız bırakmıyoruz. Kartal hepimizin evi, hayatı paylaştığımız canlarımız bizim için çok değerli. Sokağa çıkma yasağı boyunca hayvan dostlarımızın mamalarını ve sularını eksik etmiyoruz. Kartalımızın her türlü ihtiyacını yakından takip ediyoruz." dedi.

Başkan Gökhan Yüksel, sokak hayvanları için mama dağıttı

Kaynak: İHA

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