Başkan Gökhan Yüksel şehit ve gazileri unutmadı
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Başkan Gökhan Yüksel şehit ve gazileri unutmadı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 19 Eylül Gaziler Günü'nde, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şubesi'ni ziyaret etti.

Başkan Gökhan Yüksel şehit ve gazileri unutmadı
19.09.2020 19:36 | Son Güncelleme: 19.09.2020 19:40

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 19 Eylül Gaziler Günü'nde, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şubesi'ni ziyaret etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 19 Eylül Gaziler Günü'nde şehit ve gazileri unutmadı. 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında, Kartal meydanındaki Atatürk Anıtı'nda bir anma töreni düzenlendi. Törene Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Garnizon Komutanı İbrahim Rıza Adanır, Kartal Belediye Başkan Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Belediye Başkan Yardımcıları, çok sayıda gazi ile şehit ailesi-yakını ve vatandaş katıldı.

Törende Başkan Gökhan Yüksel ve protokol üyeleri, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

"Kahramanlarımızın hakkı ödenmez"

Başkan Gökhan Yüksel, anma töreninden sonra CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, CHP Pendik İlçe Başkanı Doğan Çakmak ve Kartal Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte Pendik'teki Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şubesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Dernek Başkanı Oktay Kaya ve gazi-şehit aileleri ve yakınlarıyla uzun süre sohbet eden Başkan Yüksel, yaptığı konuşmada, "Bu ülke kolay kurulmadı. Kahramanlarımızın hakkı ödenmez. O yüzden her zaman yanınızdayız. Bugün, geceleri rahat uyuyorsak kahramanlarımızın sayesinde. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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