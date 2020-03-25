- Başkan Gökhan Yüksel'den yaşlı vatandaşlara kapıda ziyaret
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Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, Kartal

- Başkan Gökhan Yüksel'den yaşlı vatandaşlara kapıda ziyaret

- Başkan Gökhan Yüksel'den yaşlı vatandaşlara kapıda ziyaret Kartal Belediyesi'nin, ilçede yaşayan ve evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gerçekleştirdiği hijyen kiti dağıtımında, süreci bizzat yöneten Başkan Gökhan Yüksel, görevli personel ile birlikte dağıtıma...

25.03.2020 20:28 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:29
- Başkan Gökhan Yüksel'den yaşlı vatandaşlara kapıda ziyaret

- Başkan Gökhan Yüksel'den yaşlı vatandaşlara kapıda ziyaret

İSTANBUL - Kartal Belediyesi'nin, ilçede yaşayan ve evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gerçekleştirdiği hijyen kiti dağıtımında, süreci bizzat yöneten Başkan Gökhan Yüksel, görevli personel ile birlikte dağıtıma da katılarak yaşlı vatandaşları ziyaret etti.

Yaş almış Kartallılarla kapıda gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında 77 yaşındaki bir vatandaş ile görüşen Başkan Gökhan Yüksel, içerisinde hijyen malzemelerinin yer aldığı kit ile temel gıda malzemelerinden oluşan paketi kendisine teslim etti. Yapılan görüşmede yaşlı kadına "Arkadaşlarımıza söyledik sizinle ilgilenecekler. Siz yeter ki evden çıkmayın, ihtiyaçlarınızı biz seve seve karşılayacağız." dedi.

"Bu Virüs, Bizim Büyüklerimize Olan Saygımızı, Bin Yıllık Geleneğimizi Değiştirmez"

Son zamanlarda yaşlı vatandaşlara yönelik özellikle sosyal medya üzerinden takınılan tutumu da eleştiren Başkan Gökhan Yüksel, yaşlı vatandaşlara saygı duyulması gerektiğini söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Son günlerde büyüklerimizle ilgili çekilen videolar, maalesef canımızı sıkıyor, üzüntüyle izliyoruz. Ben eminim ki Kartal'ın gençleri bu hataya düşmüyorlar. Örfünü, adetini, büyüğünü, küçüğünü eminim ki biliyorlar. Yine de altını çizmek istedim. Ne korona virüsü, ne de başka bir acil durum bizim büyüklerimizle dalga geçmemizi gerektirmez. Biz onlarla alay etmek yerine biz onlara hürmet gösteririz.

- Başkan Gökhan Yüksel'den yaşlı vatandaşlara kapıda ziyaret

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

- Başkan Gökhan Yüksel'den yaşlı vatandaşlara kapıda ziyaret

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