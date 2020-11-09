Başkan Gökhan Yüksel'den 10 Kasım mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 10 Kasım nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 10 Kasım nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Yüksel yayımladığı mesajda, "Değerli Komşularım, bugün, bizlere özgür ve bağımsız bir millet olarak yaşama onurunu kazandıran, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurlayışımızın 82. yıl dönümü.

Milletimiz, O'nun önderliğinde; büyük bir cesaret, inanç ve dayanışma ile Kurtuluş Mücadelemizi başlatarak, istiklal ve istikbal yolunda her türlü engelin nasıl aşılabileceğini tüm dünyaya gösterdi.

O'nun ileri görüşlülüğü ve evrensel değerler üzerine kurduğu düşünceleri günümüze ve geleceğimize ışık tutmayı sürdürüyor. Atamızın emanetine sahip çıkmanın ancak mutlak bir kararlılıkla ilkelerini ve fikirlerini yaşatarak mümkün olabileceğini biliyoruz. Bıraktığı mirası ilelebet koruyacak, eserlerini daima ileriye taşımak için çalışacağız.

Bu düşüncelerle; Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, özlem ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı