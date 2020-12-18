Başkan Gökhan Yüksel, CHP'li Belediye Başkanları toplantısına katıldı
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Başkan Gökhan Yüksel, CHP'li Belediye Başkanları toplantısına katıldı

18.12.2020 16:28 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:32
Başkan Gökhan Yüksel, CHP'li Belediye Başkanları toplantısına katıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında online gerçekleştirilen ve CHP'li belediye başkanlarının yer aldığı toplantıya katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında online gerçekleştirilen ve CHP'li belediye başkanlarının yer aldığı toplantıya katıldı.

Video konferans yöntemi ile yapılan toplantıda belediye başkanları, pandemi süreci kapsamında gerçekleştirdikleri hizmetleri Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile paylaştı. Başkanların ilettiği sorunları dinleyen Kılıçdaroğlu, notlar aldı.

Başkan Gökhan Yüksel de toplantı ile ilgili paylaşımında, "Pandemi ile mücadele sürecinde sürdürdüğümüz hizmetlerimiz ile komşularımızın ihtiyaçlarını ve çözüm önerilerini değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının karşı karşıya kaldıkları sorunlar ile alakalı bir konuşma gerçekleştirdikten sonra, başkanlardan vatandaşların sorunlarına iletişim ve çözüm odaklı yaklaşmaya devam etmelerini istedi. - İSTANBUL

Başkan Gökhan Yüksel, CHP'li Belediye Başkanları toplantısına katıldı
Başkan Gökhan Yüksel, CHP'li Belediye Başkanları toplantısına katıldı
Başkan Gökhan Yüksel, CHP'li Belediye Başkanları toplantısına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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