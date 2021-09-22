Başkan Gökhan MBA Tesisinde Test Çalışmalarını Başlattı - Haberler
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Başkan Gökhan MBA Tesisinde Test Çalışmalarını Başlattı

Bültenler - Haberler | Güncel
Başkan Gökhan MBA Tesisinde Test Çalışmalarını Başlattı

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, kent genelinde hayata geçirilen yatırım ve projeleri yerinde incelemek amacı ile gerçekleştirdiği teknik inceleme gezilerini aralıksız sürdürüyor.

ÇANAKKALE (Bültenler) - Başkan Gökhan, 22 Eylül günü düzenlediği teknik inceleme gezisi kapsamında ÇAKAB Havzasına hizmet verecek olan Mekanik ve Biyolojik Ayrıştırma Tesisinde (MBA) incelemelerde bulundu. Düzenli depolama alanı içerisinde yer alan tesiste gerçekleştirilen inceleme gezisinde Başkan Gökhan'a SUEZ Bölge Direktörü Xavier Prud'homme, SUEZ Çanakkale Genel Müdürü Metin Suadiyeli, ÇAKAB Birlik Müdürü Aysun Kavcar'ın yanı sıra teknik ekip de eşlik etti.

Tesiste gerçekleştirilen teknik inceleme gezisi kapsamında mekanik ve biyolojik arıtma sisteminin test çalışması da gerçekleştirildi. İlk test çalışması, Başkan Gökhan'ın butona basması ile başladı. Sistemin devreye girmesi ile birlikte tesis içerisinde gezerek sistemin çalışma prensibi ve işleyişini inceleme fırsatı bulan

Başkan Gökhan, ayrıştırılan atıkların nasıl depolanacağına ilişkin de bilgi aldı.

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