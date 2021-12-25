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Başkan Gökhan'dan ZMO'ya Ziyaret

Başkan Gökhan'dan ZMO'ya Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Çanakkale Şubesi Genel Kurulu'nun ardından güven tazeleyerek yeniden Oda Başkanlığına seçilen Hicri Nalbant ve yönetimini ziyaret etti.

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ÇANAKKALE (Habermetre) - Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Çanakkale Şubesi Genel Kurulu'nun ardından güven tazeleyerek yeniden Oda Başkanlığına seçilen Hicri Nalbant ve yönetimini ziyaret etti.

Belediyen Başkan Yardımcısı M. İrfan Mutluay ile birlikte Nalbant ve yeni yönetimi ile bir araya gelen Başkan Gökhan, genel kurulda elde ettikleri başarı nedeni ile tebriklerini iletti. Başkan Gökhan ayrıca, ZMO'nun Çanakkale'nin havasına, suyuna ve toprağına sahip çıkmak adına verdikleri çevre mücadelesi için de teşekkürlerini iletti. Karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyarette Çanakkale Belediyesi'nin yerel kalkınmaya yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Gökhan, Nalbant ve yönetimi ile Çanakkale tarımının sorunlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

25. 12. 2021 16: 09

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