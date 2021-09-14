Başkan Gökhan'dan Tuğamiral Ecevit'e Ziyaret - Haberler
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Başkan Gökhan'dan Tuğamiral Ecevit'e Ziyaret

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Başkan Gökhan'dan Tuğamiral Ecevit'e Ziyaret

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit'i ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit'i ziyaret etti.

Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında Boğaz ve Garnizon Komutanlığı görevine atanan Tuğamiral Ecevit'i makamında ziyaret eden Başkan Gökhan, yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, başarılar diledi. Güncel konulara ilişkin karşılıklı sohbet ile geçen ziyaret sonunda Tuğamiral Ecevit, Başkan Gökhan'a hediye takdiminde bulundu.

14. 09. 2021 16: 37

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Haber: Başkan Gökhan'dan Tuğamiral Ecevit'e Ziyaret - Haberler
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