Başkan Gökhan'dan Eğitim-İş'e Ziyaret
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Başkan Gökhan'dan Eğitim-İş'e Ziyaret

Başkan Gökhan'dan Eğitim-İş'e Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeni ile eğitimciler ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeni ile eğitimciler ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Gökhan bu kapsamda 8 Eylül 2021 Çarşamba günü Eğitim-İş Çanakkale Şube yönetimini ziyaret etti. Eğitim-İş Çanakkale Şube Başkanı Serkan Serbes ve yönetimi ile bir araya gelen Başkan Gökhan'a, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık ile yönetimi de eşlik etti. Çanakkale ve ülke eğitiminin sorunlarına değinilen ziyarette Başkan Gökhan sendika yönetiminden gelen talepleri dinleyerek not aldı.

09. 09. 2021 11: 24

Kaynak: Habermetre

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