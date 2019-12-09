Başkan Gökhan, bin yıllık miras karakılçık buğday tohumunu toprakla buluşturdu

09.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:28

Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, omzuna astığı heybeyle, Türkiye'de geçmiş dönemlerde ekimine son verilen ve neredeyse unutulan karakılçık çeşidi, bin yıllık yerli buğday tohumunu toprakla buluşturdu.

Çanakkale Belediyesi'nin girişimleriyle, Türkiye'de geçmiş dönemlerde ekimine son verilen ve neredeyse unutulan karakılçık çeşidi bin yıllık yerli buğday tohumu yeniden toprakla buluştu. Çanakkale Belediyesi tarafından 2017 yılından bu yana yerli ve atalık tohumların temini, genetik kaynaklarımızın korunması ve geliştirilmesine yönelik Tohum Sandığı'nda çalışmalar devam ediyor. Belediyenin gelecek 5 yıllık dönemde uygulamayı planladığı, kenti ve kırsalı bir bütün gören, ekonomik ve sosyo-kültürel yönden kalkınmasını hedefleyen 'Yerel Kalkınma' modelinde, kooperatifleşme ve kooperatiflerin desteklenmesi hedefleniyor. Bu çalışmalar kapsamında Esenler Mahallesi'nde belediyeye ait 4 ayrı parselde toplam 107 dekar arazide, Türkiye'de geçmiş dönemlerde ekimine son verilen karakılçık çeşidi bin yıllık yerli buğday tohumunun ekimi gerçekleştirildi. Karakılçık buğday tohum ekimi etkinliğine, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Belediye Başkan Yardımcıları M. İrfan Mutluay ve Rebiye Turan Ünüvar, Belediye Meclis Üyeleri, Esenler Mahallesi Muhtarı Nazife Aydın, tarım sektöründen temsilciler başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

Karakılçık buğdayı ekim etkinliğinde konuşan Başkan Ülgür Gökhan, Kadim Anadolu topraklarında çok zengin, tahıl, bitki çeşitleri vardır. Bunları maalesef geliştiremedik. Teknolojik olarak bunların gelişmesini sağlayamadık. Ama bu ürünleri yabancı ülkeler aldı, geliştirdi. Teknolojik olarak onların üzerindeki çalışmalarını tamamladıktan sonra daha verimli hale getirdi. Şimdi bize satıyor. Kendi toprağımın ürünlerini başkalarına kaptırmak ve oradan da onların ürünlerine muhtaç hale gelmek gerçekten çok üzücü. Bizim de Çanakkale'de çok önemli yerel ürünlerimiz var. Karakılçık da bunlardan bir tanesi. Bin yıldır bu ürünün olduğunu biliyoruz. Öte yandan biliyorsunuz ki Tohum Sandığı faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Burada çeşitli tohumları topluyoruz, üretiyoruz, geliştiriyoruz ve bunları tohum takas şenliklerinde değiş-tokuş yapıyoruz. Karakılçığı da bu şekilde elde ettik. Onu da şimdi geniş alanda üretip, oradan elde ettiğimiz ürünleri dağıtmak suretiyle, biliyorsunuz tohum satışı yasak, hatta alım garantisi vererek ektireceğiz. Daha çok ürün elde edip, ekmek olarak ürettirip, halka ulaştırmaya çalışacağız dedi.Başkan Gökhan, konuşmasının ardından omzuna astığı heybeyle karakılçık buğday tohumunun ekimini yaptı.KARAKILÇIK BUĞDAYI

Karakılçık buğdayı; genetiği bozulmamış, Anadolu topraklarında çok uzun yıllar yetiştirilmiş yerli atalık buğdayımızdır. Adını başaklarındaki karakılçıklardan almıştır. Diğer buğday çeşitlerine göre esmer ve daha serttir. Besin öğeleri en fazla olan buğday çeşididir. Gluten oranı çok düşüktür. A,E,K,C vitaminleri, demir, lif ve protein oranı da oldukça yüksek, sindirim sistemine yararlı bir atalık buğday çeşididir. Karakılçık buğdayı yüksek miktarda selenyum içerir. Bu nedenle cilt ve saç sağlığına çok yararlıdır. Besin değeri çok yüksek olan bu buğday çeşidi potasyum ve fosfor açısından oldukça zengindir. Hafıza geliştirme, sindirim sistemi ve koroner hastalık riskini azalttığı belirtilmektedir. Karakılçık buğdayının pilavlık ve köftelik bulguruna, ekmeğinin lezzetine doyum olmaz. Tarhana yapımında da kullanılmaktadır.

Kaynak: DHA