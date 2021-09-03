Başkan Gökhan Aşure Dağıtımına Katıldı
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Başkan Gökhan Aşure Dağıtımına Katıldı

Başkan Gökhan Aşure Dağıtımına Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Muharrem ayı nedeniyle Çanakkale Belediyesi tarafından 3 Eylül 2021 günü Cuma Pazarında aşure ikramı gerçekleştirildi.

Muharrem ayı nedeniyle Çanakkale Belediyesi tarafından 3 Eylül 2021 günü Cuma Pazarında aşure ikramı gerçekleştirildi.

Çanakkale Belediyesi tarafından her yıl Muharrem Ayında geleneksel olarak düzenlenen aşure ikramına Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve Belediye Meclis Üyeleri katılım gösterdi. Pazar alanında üç farklı noktada gerçekleştirilen aşure ikramına kentliler büyük ilgi gösterdi.

Kentlilere aşure ikramında bulunan Başkan Gökhan, "Muharrem ayı nedeni Cuma pazarında kentlilerimize aşure ikram ediyoruz. Tüm milletimizin Muharrem Ayını kutlarım" dedi.

03. 09. 2021 15: 07

Kaynak: Habermetre

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