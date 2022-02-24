Başkan Gökçenay'dan OSB'ye ziyaret

GAZİANTEP (İHA) - Van'da Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay, geçtiğimiz günlerde yapılan kurul sonrasında güven tazeleyen Van Organize Sanayi (Van Osb ) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kentteki bazı müteahhitlerle birlikte Van OSB Başkanı Memet Aslan ve yönetimini ziyaret eden Başkan Gökçenay, seçimlerin kendilerine ve Van'a hayırlı olması dileklerinde bulundu. Ziyaretlerinde güven tazeleyen yönetime başarılar dileyen Başkan Gökçenay, seçimlerin bir kentin kalkınmasında çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Seçilen yönetimin; Van'a daha gelişmiş ve gelişecek olan sanayide öncülük edecek insanların, firmaların önünü açacağına inanıyorum. Bu Van için önemlidir. Bu tür seçimleri bazen basite alıyoruz ama bunları basite almamız lazım. Asıl mesele onların vizyonerliği, bilgisi, birikimi, eğitimi ve bu işlere yönelmesi birçok insanın önünü açacaktır. Her zaman verdiğim örneği tekrar söyleyeyim. Bizim İran'a sınırımız, Gaziantep'in Suriye'yle olan sınırından daha uzundur. Gaziantep sanayide bu hale gelirken biz hala yerimizde sayıyoruz. Deyim yerindeyse bir gıdım ilerleme oldu, hemen buraya gelmeye başladılar. Eğer ilişkileri biraz daha sıklaştırsalar, bizim Gaziantep'i geçeceğimizi düşünüyorum. Bu da doğru, dürüst, vizyoner sahibi insanlar ile bilim ve teknolojiyi takip eden ekiplerin çalışmasından kaynaklanır" dedi.

Organize sanayi bölgelerinin bir ilin ekonomik anlamda gelişmesi için en önemli sanayi kuruluşu olduğunun altını çizen Gökçenay, "Van'ın tüm iş adamları, tüm sanayicileri buraya destek vermelidir. Siyasi hiçbir parti ideolojisini içeriye sokmamalıdır. OSB'lerin içerisine siyaset girmemelidir. Elbette herkesin bir düşüncesi vardır ama o kapının dışında olmalıdır. Vanlı olarak ne zaman bunu başarırsak, ne zaman bütün kimlikleri, ideolojileri bir tarafa bırakıp, toplumsal bakarsak o zaman bunu başarmış olacağız. İşte o zaman gelecek nesillere bırakacağımız eser bir anlam ifade edecektir. Ben bu duygularla yeni yönetime başarılar diliyor, Van için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada elimden gelen desteği sunmaya hazır olduğumu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Gökçenay Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay ve müteahhitlerin ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyet idile getiren Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan ise Van için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. İlin ve bölgenin kalkınması, insanların mutluluğu ve gençlerin istihdamı için sanayi işletmelerinin çok kıymetli olduğuna değinen Başkan Aslan, "Bölge ve ülke olarak baktığımızda üretim olmazsa olmazımızdır. Biz burada üreteceğiz, büyüyeceğiz ve burada istihdam sağlayacağız. Kalkınmamızı burada sağlayacağız. Bunun için de şahısların pek önemi yok. Önemli olan yönetimlerdir, yönetimlerin devamlılığı ve pozitif düşünceleridir. Yani piyasa gerçeklerini asla göz ardı etmemeliyiz. Boş hayallerle burayı yönetemeyiz" ifadelerini kullandı.

İran ile yıllardır süren ticaretin hep sekteye uğradığını anlatan Aslan, "İran'la yıllardır bir sınır ticaretimiz var ama bunu bir türlü bir yatırıma, bir üretime dönüştüremedik. Her defasında kesintiye uğramıştır. Eğer biz üretimle birleştirirsek, onları burada sabitlersek Allah'ın izniyle bunları da aşacağız. Bunu bu dönem yaptık ve şu anda 5-6 firmamız geldi. Bir iki firmamız çok büyük firmalar ve onların tedarik zincirleriyle beraber topyekün bir üretim hattı oluşacak. İşte o zaman bunları aşacağız. Ben bu çerçevede ziyaretlerinden ötürü Başkan Gökçenay ve müteahhitlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - VAN