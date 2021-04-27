Başkan Göğde Koçarlı'da 'Arnavut Böreği' yapmasını öğrendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Göğde Koçarlı'da 'Arnavut Böreği' yapmasını öğrendi

Başkan Göğde Koçarlı'da 'Arnavut Böreği' yapmasını öğrendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'a bağlı Koçarlı'ya iftar öncesinde ziyaret gerçekleştiren AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, Yeniköy Mahallesi'nde çat kapı uğradığı yaşlı bir vatandaşın evinde Arnavut Böreği yaptı.

Aydın'a bağlı Koçarlı'ya iftar öncesinde ziyaret gerçekleştiren AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, Yeniköy Mahallesi'nde çat kapı uğradığı yaşlı bir vatandaşın evinde Arnavut Böreği yaptı.

AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, Koçarlı Belediye Başkan Yardımcısı Yasemin Kanat, Kadın Kolları İlçe Başkanı Aylin Dağdeviren, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serhat Deveci, mahalle başkanları ve partilileriyle birlikte ziyaret ettiği Koçarlı'da bir dizi temaslarda bulundu. Vatandaşlara 'Hayırlı Ramazanlar' temennisinde bulunduğu Yeniköy Mahallesi'nde partilileriyle birlikte çat kapı uğradıkları bir evde, yörede 'Pırpeç' olarak bilinen Arnavut Böreği yufkası açan Başkan Göğde, "Bahriye Teyzemle dün iftar için Pırpeç böreği yaptık. Daha doğrusu ben çıraklık yaptım desek daha doğru" ifadelerini kullandı.

Eşlik ettiği partileriyle birlikte Bahriye Teyze'nin de yardımıyla Arnavut Böreği hazırlanmasına katkı sağlayan Başkan Göğde, "Malzemelerinin hazırlığı bile büyük bir zahmet isteyen Arnavut böreğinin, pişirmesi de farklı bir maharet gerektiriyor. Bugün hala daha yapılıyor ve yaşatılıyor olması çok değerli ve önemli" ifadelerini kullandı. Odun ateşinde hazırlanan Arnavut Böreği'nden orucunu açmak için yanına alan Başkan Göğde, Bahriye Teyze ve partililerine yöreye özgü börek yapmayı öğrenmesine vesile oldukları için teşekkür etti. - AYDIN

Başkan Göğde Koçarlı'da 'Arnavut Böreği' yapmasını öğrendi
Başkan Göğde Koçarlı'da 'Arnavut Böreği' yapmasını öğrendi
Başkan Göğde Koçarlı'da 'Arnavut Böreği' yapmasını öğrendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim
Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim
'Guguk kuşu' polemiğine hazır olun! AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İmamoğlu'na sert sözler
"Guguk kuşu" polemiğine hazır olun! AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İmamoğlu'na sert sözler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Yıldız Tilbe Burcu Biricik Uraz Kaygılaroğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Muslera Mesut Özil Fırat Aydınus Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Göğde Koçarlı'da 'Arnavut Böreği' yapmasını öğrendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 14:00:51. #1.14#

title