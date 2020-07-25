Başkan Gezer, parti üyelikleri için ev ev gezmeye devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Gezer, parti üyelikleri için ev ev gezmeye devam ediyor

Adalat ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın çağrısı üzerine pandemi sürecinden dolayı partiye gelemeyen vatandaşları evlerinde ziyaret ederek üyelik işlemlerine devam ediyor.

Başkan Gezer, parti üyelikleri için ev ev gezmeye devam ediyor
25.07.2020 13:55 | Son Güncelleme: 25.07.2020 15:20

Adalat ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın çağrısı üzerine pandemi sürecinden dolayı partiye gelemeyen vatandaşları evlerinde ziyaret ederek üyelik işlemlerine devam ediyor.

Yeni tip korona virüs önlemleri nedeniyle partiye gelemeyen vatandaşları evlerinde ziyaret ederek üyelik işlemlerini gerçekleştiren Ak Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. "Siz zahmet etmeyin, biz size geliriz" sloganıyla hareket ederek üyelik talebinde bulunan vatandaşların kapısını çalarak işi kolaylaştırdıklarına dikkat çeken Gezer, vatandaşların bu durumdan son derece memnun kaldığını dile getirdi. Geniş halk kitlelerine ulaşma yolunda çok önemli bir aşamaya geldiklerini anlatan Gezer, Ak Parti'nin Bağlar'da dalga dalga büyüdüğünü ifade etti.

"Milletimiz talep ediyor, biz ayaklarına gidiyoruz"

Gezer, "Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan bizden her fırsatta halkla iç içe olarak gönüller inşa etmemizi istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarımız yoğun şekilde ve her geçen gün hemşehrilerimizin desteğine mazhar olarak devam etmektedir. Korona virüs nedeniyle partiye gelemeyen ancak üye olmak için talepte bulunan vatandaşlarımız var. Bu sayı oldukça fazla. Bize sosyal medya ve telefonlarla ulaşıyorlar. Bundan çok memnun kalıyoruz. "Siz zahmet etmeyin, biz geliriz" sloganıyla biz kendilerini ziyaret ediyoruz. Vatandaşların üye kayıtlarını gerçekleştiriyoruz, partimizin ilkelerini hizmetlerini anlatarak gönül seferberliğini yerine getirmiş oluyoruz. Aziz ve kadim Bağlar halkının partimize yönelik günden güne artan ilgisi şevkimizi artırıyor. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Güncel
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında 3. Sayfa
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Son Dakika: CHP Kurultayı'nda 3 aday yeterli imzayı bulamayınca Kılıçdaroğlu tek aday gösterildi Politika
Son Dakika: CHP Kurultayı'nda 3 aday yeterli imzayı bulamayınca Kılıçdaroğlu tek aday gösterildi
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı 3. Sayfa
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü Güncel
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Aleyna Tilki, 'Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?' sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı
Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına 'Size ne? Benim karım' diyerek çıkıştı
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Doktorların bile hamile sandığı kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıktı
Doktorların bile hamile sandığı kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıktı
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
Galatasaray, takımda kalmak isteyen Falcao için teklif gelmesi halinde satışa onay verecek
Galatasaray, takımda kalmak isteyen Falcao için teklif gelmesi halinde satışa onay verecek
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
Pınar'ın katledildiği bağ evinin kapısına asma kilit vuruldu
Pınar'ın katledildiği bağ evinin kapısına asma kilit vuruldu
Kylian Mbappe, Fransa Kupası finalinde sakatlandı ve gözyaşlarına hakim olamadı
Kylian Mbappe, Fransa Kupası finalinde sakatlandı ve gözyaşlarına hakim olamadı
Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu
Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
Galericiler, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi bir artış daha bekliyor
Galericiler, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi bir artış daha bekliyor
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Acun Ilıcalı Selçuk Yöntem İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Okan Buruk Ali Şansalan Emre Belözoğlu Koray Gençerler
Daha Fazla Kız Türk Muğla Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: Başkan Gezer, parti üyelikleri için ev ev gezmeye devam ediyor - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 16:01:11. #1.14#
title