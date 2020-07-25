Başkan Gezer, parti üyelikleri için ev ev gezmeye devam ediyor Adalat ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın çağrısı üzerine pandemi sürecinden dolayı partiye gelemeyen vatandaşları evlerinde ziyaret ederek üyelik işlemlerine devam ediyor.

Adalat ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın çağrısı üzerine pandemi sürecinden dolayı partiye gelemeyen vatandaşları evlerinde ziyaret ederek üyelik işlemlerine devam ediyor.

Yeni tip korona virüs önlemleri nedeniyle partiye gelemeyen vatandaşları evlerinde ziyaret ederek üyelik işlemlerini gerçekleştiren Ak Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. "Siz zahmet etmeyin, biz size geliriz" sloganıyla hareket ederek üyelik talebinde bulunan vatandaşların kapısını çalarak işi kolaylaştırdıklarına dikkat çeken Gezer, vatandaşların bu durumdan son derece memnun kaldığını dile getirdi. Geniş halk kitlelerine ulaşma yolunda çok önemli bir aşamaya geldiklerini anlatan Gezer, Ak Parti'nin Bağlar'da dalga dalga büyüdüğünü ifade etti.

"Milletimiz talep ediyor, biz ayaklarına gidiyoruz"

Gezer, "Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan bizden her fırsatta halkla iç içe olarak gönüller inşa etmemizi istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarımız yoğun şekilde ve her geçen gün hemşehrilerimizin desteğine mazhar olarak devam etmektedir. Korona virüs nedeniyle partiye gelemeyen ancak üye olmak için talepte bulunan vatandaşlarımız var. Bu sayı oldukça fazla. Bize sosyal medya ve telefonlarla ulaşıyorlar. Bundan çok memnun kalıyoruz. "Siz zahmet etmeyin, biz geliriz" sloganıyla biz kendilerini ziyaret ediyoruz. Vatandaşların üye kayıtlarını gerçekleştiriyoruz, partimizin ilkelerini hizmetlerini anlatarak gönül seferberliğini yerine getirmiş oluyoruz. Aziz ve kadim Bağlar halkının partimize yönelik günden güne artan ilgisi şevkimizi artırıyor. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA