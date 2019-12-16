Başkan Geylani, Van Gölü sahilindeki temizlik çalışmalarını inceledi

16.12.2019 17:03 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:08

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilçenin Van Gölü sahil bandında başlatılan temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.



Tatvan Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda temizlenen ancak tekrar kirlenen Tatvan sahili kıyı şeridinde yürütülen çalışmaları Başkan Geylani yerinde inceledi. Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce sahil şeridinde bulunan çöp yığınlarının ortadan kaldırılması ve akarsuların göle taşıdığı katı atıkların engellenmesi için iş makineleri ile hummalı bir çalışma yürütülüyor. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, sahilde biriken kirliliğin kıyıya vinçle indirilen kepçeyle temizlenmeye başlandığını söyledi. Başkan Geylani, "Geçtiğimiz aylarda temizlediğimiz kıyı şeridimiz, gerek vatandaşların attığı atıklar gerekse çevre köylerden göle dökülen hayvansal atıklarla tekrardan kirlendi. Biz de vinç, kepçe ve ekskavatörümüzle tekrardan temizlik çalışmasına başladık. Personellerimiz taşlar arasında bulunan ot ve pislikleri temizlerken, iş makinelerimiz de kıyı şeridinde biriken atıkları temizliyor. Havaların soğumasıyla personellerimiz zorluk çekse de temiz bir Tatvan için çalışmalarımızı yaz kış demeden devam ettireceğiz" dedi.



"Van Gölü çöplük değil"



Asıl temizliğin kirletmemekle mümkün olduğunu ifade eden Geylani, temizlik konusunda vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ekiplerimiz canla başla temizlik çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Şehrimizin tüm mahallelerinde kanal ve kanalet temizlik çalışmaları gerçekleştirdik. Bugünde sahil kıyımızda temizlik çalışması yapıyoruz. Halkımızdan isteğimiz, çöplerini çöp kutularına atmalarıdır. Hepimizin Van Gölü'ne sahip çıkması gerekiyor. Van Gölü çöplük değil, her vatandaşın sahip çıkması gereken bir değerdir." - BİTLİS

Kaynak: İHA