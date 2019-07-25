Başkan Geylani, TRT GAP Radyosuna konuştu

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, TRT GAP Diyarbakır Radyosunun canlı yayınına telefonla bağlanarak, belediyenin çalışmalarını anlattı.

TRT Gap Diyarbakır Radyosunda sunuculuğunu Aslı Hocaoğlu'nun yaptığı 'Yöremizden' adlı programa canlı telefon bağlantısı ile katılan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, belediye çalışmaları ve etkinlikler ile ilgili bilgi verdi. Programda 27 Temmuz'da başlayacak Tatvan Yaz Şenlikleriyle ilgili bilgi veren Başkan Geylani, etkinliklerin her kesimden insana hitap ettiğini belirterek, "Tatvan'ın bölgemizde farklı bir konumu var. Van Gölü'nün kıyı havzasına yayılmış bir şehir. Genellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki vatandaşların gerek serin havası, gerek doğal güzellikleri olsun yaz zamanlarını geçirdikleri bir yer. Yazın nüfusu bir buçuk katına çıkıyor neredeyse. Çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar olsun, Tatvanlı hemşehrilerimiz olsun, buradaki günlerini dolu dolu geçirebilmeleri için etkinlikler yapıyoruz. 27 Temmuz ve 31 Ağustos tarihlerinde hafta sonları düzenleyeceğimiz programlarda gündüz saatlerinde çocuklar için etkinlikler ve yarışmalar, akşam saatlerinde ise tüm hemşehrilerimize hitap edecek şekilde olacak. Biz etkinliklerimize 15 Temmuz'da başladık. Ardından 'Geleneksel Nemrut Yayla Şenliği'miz vardı. Nemrut şenliğimizi üzücü bir olay nedeni ile iptal ettik. Bitlis'te hain bir saldırıda bir binbaşımız şehit oldu. Buradan tekrar şehidimize rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

Nemrut ile ilgili yol sorununun çözüldüğünü ifade eden Geylani, "Nemrut Tabiat Koruma Varlıkları sit alanı içerisinde olduğu için Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile birlikte bir proje hazırlıyoruz. Nemrut'a 2 tane seyir terası yapacağız. Biri yukardan kuş bakışı olacak, diğeri ise Nemrut kalderasının içerisinde olacak şekilde vatandaşlarımızın güzel vakit geçirebileceği bir projeden bahsediyoruz. Bunun yanında sıcak hava balon turizmi ile ilgili bir çalışma başlattık. Fizibilite çalışmaları devam ediyor. Rüzgar ile ilgili bir sıkıntı yaşamazsak, balon turizmi ile Nemrut kalderasını ve Van Gölü'nü bir arada seyretmek güzel olacaktır. Bunun yanında; sahil 4. etap çalışmalarımız da yakın bir zaman içerisinde başlayacak. İlçemizin hiç şüphesiz en çok ziyaretçi çeken yerlerinden biri de sahil bandımız. Burası ile ilgili 4. etap dediğimiz son etap sahil bandı planlaması için çalışmalarımız başlayacak. Bu son etabı da tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu için ileriki günlerde ihale sürecimiz başlayacak. Son olarak da genelde pek kimsenin bilmediği orman içerisinde çok güzel bir dere yatağımız var. Orayla ilgili mesire alanı ve şifalı su alanı çalışmalarına başlıyoruz" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA