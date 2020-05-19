Başkan Geylani'den Kadir Gecesi mesajı
Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 'Kadir Gecesi' nedeniyle bir mesaj yayımladı.
19.05.2020 15:57 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:57
Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 'Kadir Gecesi' nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 'Kadir Gecesi' nedeniyle yayımladığı mesajında, 'Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Rabbimizin 'bin aydan daha hayırlı' olduğunu müjdelediği Kadir Gecenizi tebrik eder, bu mübarek gecenin İslam alemine hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan dilerim" dedi. - BİTLİS
Kaynak: İHA