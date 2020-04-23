Başkan Geylani'den 23 Nisan mesajı Bitlis 'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesajı yayımladı.

Bitlis 'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesajı yayımladı.

Başkan Geylani, mesajında, "23 Nisan 1920 tarihi, milletimiz için önemli bir dönüm noktasıdır. Aziz milletimizin istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, dünya uluslarına örnek olmuştur. Geleceğimizi temsil eden çocuklarımız, geçmişten aldıkları güçle milletimizin yarınlarını ışık tutacak, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli görevler üstleneceklerdir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızdan beklentimiz; kendilerini geleceğe daha iyi hazırlamaları, ülkemizi daha ileriye taşımak için durmadan ve yılmadan çalışmalarıdır. Bu duygu ve düşünceler içerisinde, sevgi dolu yürekleriyle bugüne anlam katan çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA