Başkan Geyikçi şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı
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Başkan Geyikçi şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı

Başkan Geyikçi şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Anneler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan şehit annelerini ziyaret ederek günlerini kutladı.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Anneler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan şehit annelerini ziyaret ederek günlerini kutladı.

Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, dolayısıyla Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, ilçede yaşayan şehit anneleri ve diğer anneleri ziyaret ederek günlerini tebrik etti.

Bir annenin dünyayı değiştirebileceğini ve bunun örneğinin Ulu Önder Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım olduğunu ifade eden Geyikçi, "Acılarımızı azaltan, evlatlarının başarısı, huzuru ve mutluluğu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Bugün anneler günü, annelik bir güne sığmaz. Anneler sadece bir gün hatırlanmaz. Annelerimiz bizim var olmamızın ana temelidir. Bu vesileyle bizde şehit annelerimizi ve diğer anneleri ziyaret ediyoruz, anneler günlerini kutluyoruz. Yüce Allah kimseyi annesiz bırakmasın." dedi.

Başkan Geyikçi'nin ziyaretinde anneler duygu dolu anlar yaşarlarken, annelere çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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