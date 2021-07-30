Başkan Gerenli "Yeşil bir çevre için desteğe devam edeceğiz"

Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, son günlerde hepimizi derinden yaralayan orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin yeşil bir çevre için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğünü belirten Başkan Gerenli, "Lüleburgaz Belediyesi olarak yeşil bir çevre için çalışmalarımız devam ediyor. Bununla birlikte kentimizde yeşil alanların artırılması konusunda desteğe ihtiyacı olan tüm kişi ve kuruluşların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin farklı noktalarında aynı anda çıkan orman yangınları hepimizi derinden etkilerken Başkan Gerenli önemli açıklamalarda bulundu. Daha yeşil bir Lüleburgaz için canla başla çalıştıklarını ve bu kapsamda tespit edilen her alanda ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarını kaydeden Başkan Gerenli, Lüleburgaz Belediyesi'nden bu konuda destek isteyen tüm kişi ve kurumlara destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

6 ayda 2 bin ağaç dikildi

Lüleburgaz Belediyesi'nin sadece son 6 ayda Yeni Mezarlık da dahil olmak üzere kent genelinde 2 bine yakın ağaç diktiğini kaydeden Başkan Gerenli, "Yeni Mezarlık, İstasyon Caddesi, Millet Caddesi, Değirmen Caddesi gibi ana güzergahlar başta olmak üzere kentimizin dört bir yanında ağaçlandırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizi sadece son 6 ayda aralarında erguvan, ıhlamur, oya, ligüstrüm ve at kestanesi gibi 2 bin adete yakın ağaç dikimi gerçekleştirdik. Bununla birlikte Kent Ormanımızın ilerleyen etaplarında da ağaçlandırma alanımız bulunmaktadır" dedi.

Yanlarında olmaya devam edeceğiz

Lüleburgaz Belediyesi'nin yeşil bir çevre için adım atan tüm kişi ve kurumların yanında olmayı sürdüreceğini belirten Başkan Gerenli, "Küresel iklim değişikliğinin yanı sıra yaşanan yangınlardaki insan faktörlerini de göz önüne alarak sürdürülebilir bir çevre için hepimizin adım atması gerekiyor. Lüleburgaz Belediyesi olarak bugüne kadar bize yeşil bir çevre ve ağaçlandırma talepleri için gelen tüm kişi ve kurumların yanında olduk. Yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Tüm imkanlarımızla daha yeşil bir çevre için seferber olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ateşi söndürün uyarısı

Öte yandan Başkan Gerenli, sabotajların dışında kalan orman yangınlarının yüzde 89'unun insan kaynaklı olduğunu hatırlatarak, "Her yıl oksijen deposu ormanlarımızı yangınlar sonucu kaybediyoruz. İklim değişikliğinin derinden etkilediği bugünlerde ormanlarımızı daha sıkı korumalıyız. Vatandaşlarımız piknik alanlarında belirtilen alanlar dışında ateş yakmasın. Bununla birlikte ormanlık alanlarda ateş yakan kişileri gördüğünüzde 112 Acil Yardım Sistemi üzerinden hızlıca görevlilere durumu bildirin. Ormanlarımızı korumak hepimizin sorumluluğunda" dedi. Tüm bunların yanı sıra Başkan Gerenli, ormanlık alanlara atılan plastik ve cam gibi atık malzemelerin aşırı sıcak havalarda yangına sebep olduğunu belirterek vatandaşları çöplerini çevreye atmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: Bültenler