Başkan Gerenli Dönüşüm Kartı tanıttı!

"Atılan her atık için TL karşılığı olan puan yüklenecek"

Lüleburgaz Belediyesi Meclis Toplantısı'nda belediyenin çevreci yatırımlarından biri olan Akıllı Atık Tanıma Sistemi ile Dönüşüm Kartı tanıtan Başkan Gerenli, "Bu kartı okuttuğunuzda atılan her atık için kartınıza TL karşılığı olan puan yüklenecek. Bu aynı zamanda geri dönüşümü teşvik edecek bir proje. Lüleburgaz'da bu pilot uygulama yaygınlaşırsa başarısı artarsa geleceğimizi kurtaracağız" dedi. Meclis toplantısı sonunda kart hakkında bilgi veren Başkan Gerenli, tüm Lüleburgazlıları kart sahibi olmaya, metal ve plastik atıklarını Akıllı Atık Tanıma Sistemi'ne atmaları çağrısında bulundu.

"En önemli adımlarımızdan birisi"

Dönüşüm Kart projesinin 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden önce projesini sunduğu ve Lüleburgazlılara yapacağının sözünü verdiği bir proje olduğunu söyleyen Başkan Gerenli, "En önemli adımlarımızdan biri seçimden önce projesini sunduğum ve halkımıza yapacağımızın sözünü verdiğim Lüleburgaz'da Akıllı Atık Tanıma Sistemi'ni hayata geçirdik. Bununla birlikte dönüşüm kartlarımız vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. Pilot uygulamaya Gençlik Parkı'nda başladık" dedi.

Kartlar vatandaşa dağıtılıyor

Başkan Gerenli her bir plastik ile metalin geriye dönüşebileceğini söyleyerek, bu kapsamda vatandaşları geri dönüşüme teşvik etmek için Dönüşüm Kartları dağıtmaya başladıklarını söyledi. Başkan Gerenli, "Bunlar yeter ki deforme olmasın. Düzenli bir şekilde saklansın, kaynağında ayrıştırılsın. Kaynağında ayrıştırılmış Akıllı Atık Tanıma Sistemleri'ne getirilen bu geri dönüşüm malzemeleri orada ayrıştırılacak. Öncelikle bütün komşularıma bu kart dağıtılacak. Vatandaşlarımız bu kartın sahibi olacak. Sistem sizlere verilen kartı tanıyacak. Bu kartı okuttuğunuzda her bir atılan atık için karta TL karşılığı olan puan yüklenecek" diye konuştu.

"Geleceğimizi kurtaracağız"

Projenin geri dönüşümü teşvik etmenin yanı sıra geleceği kurtaracak önemli projelerden biri olduğunu söyleyerek, "Bu aynı zamanda geri dönüşümü teşvik edecek çok ciddi bir proje. Lüleburgaz'da bu pilot uygulama yaygınlaşırsa başarısı artarsa geleceğimizi kurtaracağız. Plastiği ve metali yere gömmeyeceğiz, toprağımızı kirletmeyeceğiz. Aynı zamanda bunların geri dönüşümünü sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Birçok restoran ve markette kullanılabilecek

Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli politikalarından biri olan sıfır atık politikasını desteklediklerini söyleyen Başkan Gerenli, dönüşüm kartlara atılan atıklar sayesinde yüklenen puanların Türkiye'nin birçok noktasındaki restoran ve marketlerde kullanılabileceğini kaydetti. Öte yandan Başkan Gerenli uygulamanın Türkiye'de örnek bir pilot uygulama olduğunun altını çizerek, "Bunu başardığımız zaman ülkemizin geleceği için, kentimizin daha temiz ve nefes alınabilir bir kent olması için, çevremiz için çok ciddi adımlar atmış olacağız" diye konuştu.

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