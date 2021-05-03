Başkan Gerenli'den tarihi köprü ve spor salonu açıklaması

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Lüleburgaz'a uzun yıllar yapılamayan kapalı spor salonunun ödeneğinin çıktığını ve Mimar Sinan'ın eseri tarihi taş köprünün restorasyonuyla ilgili ihalenin yapıldığını duyurdu.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz'ın Lüleburgaz'da yıllardır yapılmayan kapalı spor salonunun ödeneğinin çıkması ve tarihi taş köprünün restorasyonu için ihaleye çıkıldığını duyurmasıyla ilgili olarak, "Her iki konunun da takipçisi olacağız. Gelişmeler son derece memnuniyet verici. İl nüfusunun yüzde 42'sini oluşturan ve ilin en fazla lisanslı sporcusuna sahip Lüleburgaz'da kapalı spor salonu bir an önce kente kazandırılmalıdır. Bununla birlikte tarihi taş köprünün restorasyonuna DSİ'nin derenin kuzeyinde yapması gereken köprüleri inşasından önce başlanmamalı. Burada devlet kurumları eş güdümlü çalışmalı. Köprüler yapılmadan tarihi köprünün restorasyonuna başlanırsa Köprübaşı Sanayi esnafı ve vatandaş zor durumda kalır" dedi.

Başkan Gerenli'nin geçtiğimiz hafta her iki konuyla ilgili yaptığı peş peşe açıklamaların ardından gelen haber sevinçle karşılandı.

En fazla lisanslı sporcu Lüleburgaz'da

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Başkan Gerenli, Lüleburgaz nüfusunun Kırklareli'nin yüzde 42'sine denk geldiğini söyleyerek, "Lüleburgaz, Kırklareli'nde en fazla lisanslı sporcu ve öğrenciye sahip bir kenttir. Lüleburgaz'da belediyemizin LYFA'daki kapalı spor salonu dışında alternatif bulunmamaktadır. Bu nedenle kapalı spor salonunun Lüleburgaz halkına bir an önce kazandırılması gerekmektedir. Biz Lüleburgaz Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Köprüler yapılmadan restorasyon olmamalı

Lüleburgaz'ın en önemli eserlerinden biri olan tarihi taş köprü için restorasyon ihalesinin yapılmasının da sevindirici olduğunu belirten Başkan Gerenli, taş köprünün restorasyonuna, DSİ'nin Lüleburgaz Deresi'nin kuzeyinde bulunan alternatif yol güzergahındaki köprüleri yapmadan başlanmaması gerektiğini söyledi. Başkan Gerenli, "DSİ'nin bizim hazırlıklarını tamamladığımız alternatif yol güzergahındaki köprüleri yapmadan taş köprünün restorasyonuna başlanılmamalı. Aksi halde bu durum kaos yaratır" diye konuştu.

"Esnaf ve halk zor durumda kalır"

Başkan Gerenli DSİ'nin yapması gereken köprüler ile tarihi taş köprüde yapılacak restorasyon çalışmalarının eş güdümlü yapılmasının çok önemli olduğunu belirterek aksi durumda Köprübaşı Sanayi esnafı ile halkın karşıya geçişlerin kapanmasıyla birlikte zor durumda kalacağını söyledi. Başkan Gerenli, "Devlet kurumları burada eş güdümlü çalışmalı. DSİ, bizim hazırladığımız alternatif yol güzergahında derenin üzerinden geçen köprüleri yapmadan tarihi köprüde restorasyon çalışmalarına başlanılmamalıdır. Aksi durumda Lüleburgaz'ın batısına geçişler sadece uluslararası karayolu olan D-100 üzerinden sağlanacak. Bu durumda da Köprübaşı Sanayi esnafı ve vatandaş ekonomik ve sosyal açıdan çok zor durumda kalacak" dedi.

"Takipçisi olacağız"

Başkan Gerenli köprü restorasyonu ile ilgili yaşanan gelişmelerin son derece memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak, "Restorasyon projesinin, DSİ tarafından 12 ay önce ihale süreci başlatılmış olmasına rağmen çeşitli gerekçelerle iptal edilen köprü yapım işine dönmemesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli geçtiğimiz hafta radyo ve yazılı basında verdiği röportajlarda alternatif yol güzergahındaki köprülerin DSİ tarafından ihalesine çıkılmasına rağmen yapılmadığını ve tarihi taş köprünün restorasyonuna bir an önce başlanılması gerektiğini vurgulamıştı. Tüm bunlarla birlikte Kırklareli'nin hem üretim hem nüfus olarak en büyük yerleşim merkezi olan Lüleburgaz'da mevcut olan kapalı spor salonunun yıkıldığını hatırlatan Başkan Gerenli, Lüleburgaz gibi sporcu yetiştiren kentte devletin bir tane bile kapalı spor salonu yapmamasını eleştirmişti. Başkan Gerenli'nin peş peşe açıklamalarının ardından her iki konuda yaşanan gelişme Lüleburgaz'da büyük sevinçle karşılandı.

Kaynak: Bültenler