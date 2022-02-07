Başkan gençlerle futsal oynadı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan gençlerle futsal oynadı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Başkan gençlerle futsal oynadı

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran gençlerle birlikte futsal oynadı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran gençlerle birlikte futsal oynadı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde kendisini futbol oynamaya devam eden gençleri geri çevirmedi. Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda gençlerle birlikte uzun süre sahada ter atarak futsal oynayan Savran, gençlere 50 numaralı Nevşehir Belediyespor forması hediye etti. Oldukça çekişmeli geçen müsabaka 5-5 beraberlikle sonuçlanırken maç sonunda Savran ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir gençlerle birlikte fotoğraf çektirdi.

Nevşehir Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerin en iyi şekilde yetiştirilmesi noktasında sorumluluklarının farkında olduklarını belirten Savran, "Gençlerimiz için gerek sosyal ve kültürel alanlarda gerekse de sportif alanlarda her türlü imkanı sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Belediye olarak her zaman çocuklarımızın ve gençlerimizin yanındayız." diye konuştu. - NEVŞEHİR

Başkan gençlerle futsal oynadı

Başkan gençlerle futsal oynadı

Başkan gençlerle futsal oynadı

Başkan gençlerle futsal oynadı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Fatih Sultan Mehmet, Nevşehir, Futbol, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title