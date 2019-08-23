Başkan Genç, vatandaşları toplu açılış törenine davet etti

23.08.2019 12:46

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, vatandaşları Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ağustos Pazar günü Meydan Parkı'nda yapacağı toplu açılış törenine davet etti.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan'ın katımıyla açılacak projelerin Trabzon için hayati önem taşıdığını belirterek, "AK Partimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 18 yıldır Türkiye'mizin makus talihini değiştirmiş, ülkemiz dünyada sözü geçen, güçlü, saygın ve itibarlı ülkeler arasında yer almıştır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 2002'den sonra ekonomi başta olmak üzere, adalet, eğitim, tarım ve sağlık alanında yakaladığı ivmenin devam etmesinin ancak AK Parti iktidarlarıyla mümkün olacağına işaret eden Genç, şunları kaydetti:

"Bu anlamda şehrimize yapılacak olan demir yolu, şehir hastanesi ve millet bahçesi gibi projeler, daha yaşanabilir bir şehir olmamız için hayati önem arz etmektedir. Cumhurbaşkanımızın Trabzon ziyareti bu projelerin hayata geçirilmesi için bir dönüm noktası olacaktır. Cumhurbaşkanımızın gerçekleştireceği toplu açılış töreninde belediyemizin Pazarkapı'da inşa ettiği yeni hizmet binası, Ortahisar Kaymakamlık binası, TOKİ ile ortaklaşa yürüttüğümüz Pelitli Kentsel Dönüşüm Projelerinin 1. ve 2. etabının da açılışı gerçekleştirilecektir."

Genç, kentsel dönüşüm projelerinin Trabzon için önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Bu projeler, çok güzel, teşvik edici örnekler teşkil etmesinin yanında, şehrimiz için de hayati önem taşıyor. Bu minvalde Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hizmete sokacağımız projelerin şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 yıldır gecesini gündüzüne katarak millete hizmet yolunda çok büyük gayretler göstermiştir. Milletimizin kendi öz evlatlarının kurduğu AK Parti'yi hiçbir zaman boynu bükük bırakmayan Trabzonlular, pazar günü gerçekleştirilecek toplu açılış törenine de yoğun katılım göstereceklerinden en ufak bir şüphe duymamaktayım."

Erdoğan'ın Trabzon'a birçok hizmeti kazandırdığı ve Trabzon sevdalısı olduğuna vurgu yapan Genç, Erdoğan'ı karşılayacak ve dinleyecek olmanın arzusu içinde olduklarını aktardı.

Genç, bütün Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'u da hizmete ve projeye boğan Erdoğan'a minnet borçlarını ödemek istediklerini belirterek, "Karadeniz sevdalısı Cumhurbaşkanımızı, Trabzon'dan büyük bir moral desteğiyle göndermek istiyoruz. 18 yıldır gecesini gündüzüne katarak millete hizmet yolunda olağanüstü gayret gösteren Cumhurbaşkanımızı en güzel şekilde karşılamak ve Meydan Parkı'nı hınca hınç doldurmak için bütün vatandaşlarımızı miting alanına davet ediyoruz ve şimdiden mitingimize katılacak bütün hemşehrilerimize teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA