Başkan Genç vatandaşları doğalgaz kullanımıyla ilgili uyardı

25.10.2019 13:24

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, vatandaşlara doğalgaz kullanımıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Genç, doğalgaz kullanımının başta hava kirliliği olmak üzere, çevre kirliliğini de önlediğine işaret ederek, kurulacak doğalgaz sisteminin de en fazla 4-5 yıl içinde kendini amorti ettiğini söyledi.

Kış aylarında hava kirliliğinin en çok kömür yakıt kullanımına bağlı olarak ortaya çıktığına dikkat çeken Genç, şunları kaydetti:

"Bizler yerel yönetimler olarak şehrimizi her anlamda temiz, sağlıklı bir şekilde tutmak ve 'en temiz şehir' unvanımızı korumak için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyoruz. Bu anlamda şehrimizin havasının temiz olması ve çevre temizliğin sağlanması için ekiplerimiz büyük bir mücadele veriyor. Trabzon'da kış aylarında en büyük sorunlarından bir tanesi de kömür kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan hava kirliliğidir. Bunun önlenmesi için yerel yönetimlere olduğu gibi vatandaşlarımıza da görevler düşüyor. Bu çevre ve bu hava hepimizin. Hepimiz bundan istifade ediyoruz, hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Dolayısıyla havamızı ve çevremizi korumak hepimizin görevi olmalı."

Genç, daha çevreci yakıtlar kullanılması gerektiğini belirterek, "Özellikle de kapısına kadar doğalgaz kutusu gelen vatandaşlarımız doğalgaz kullanmaktan çekinmemeli. Bundan ekonomik anlamda en fazla faydayı da vatandaşlarımız sağlayacaktır. Diğer yandan da şehrimizin havası kömür yakıtların ortaya çıkardığı karbondioksit ve karbonmonoksit gibi zehirli gazlardan korunacaktır." diye konuştu.

Son yıllarda metropol şehirlerde hava kirliliğine bağlı ölümlerin arttığına vurgu yapan Genç, bunun önlenmesi için de katı kuralların konulduğunu ifade etti.

Genç, havanın temiz tutulmasıyla ve hava kirliliğine bağlı olan hastalıklardan da korunmuş olunacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Dünyada son yıllarda metropol şehirlerde hava kirliliğine bağlı ölüm oranlarında ciddi artışlar yaşandığını görüyoruz. Buna bağlı olarak da ülke yönetimlerinin hava ve çevre kirliliğine karşı çok katı tedbirler almaya başladığını biliyoruz. Özellikle de küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişikliği yaşamımızı tehdit edecek boyutlara ulaştı. Bu konuda Trabzon şehri de adım atmalı. Şu anda başta Ortahisar olmak üzere pek çok ilçemizde doğalgaz hatları döşeniyor. Vatandaşlarımızın bu imkandan yararlanmasını istiyoruz."

Kaynak: AA