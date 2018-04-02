Başkan Genç, Kocain Mağarası'nda İncelemelerde Bulundu

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Kocain Mağarası'nda incelemelerde bulundu.

Döşemealtı ilçesi'nde bulunan Kocain Mağarası, boyları 35 metreyi bulan sarkıt ve dikitleriyle dikkat çekiyor. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Başkan Yardımcısı Zafer Yörük, CHP İlçe Başkanı Zekeriya Altun ile yönetimi, belediye meclis üyeleri, Spor Kulübü Başkanı Cihan Sidel ve mahalle muhtarlarıyla birlikte Kocain Mağarasında incelemelerde bulundu.

Başkan Genç, "Döşemealtı, tarihiyle olduğu kadar muhteşem doğal güzellikleriyle de keşfedilmesi gereken özel bir İlçe. Bu kapsamda ilçe sınırlarındaki Kocain Mağarası'na inceleme gezisi yaptık. Belediye olarak ilçemizin tarihi ve doğal güzelliklerine sahip çıkıyoruz ve her platformda tanıtıyoruz" dedi. - ANTALYA