Başkan Genç, Kemer Belediyesi'nde
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Başkan Genç, Kemer Belediyesi'nde

Başkan Genç, Kemer Belediyesi'nde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'i ağırladı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'i ağırladı.

Başkan Genç'in ziyareti sırasında, CHP İstanbul eski İl Başkanı Cemal Canpolat, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül ve Kemer Belediyesi meclis üyesi Hasan Ali Acar'da hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Döşemealtı Belediye Başkanı Genç, değerli bir büyüğü olarak gördüğü Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na nezaket ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi.

Kemer deyince akla ilk olarak turizmin başkenti geldiğini belirten Başkan Genç, "Kemer Türkiye'nin incisi ve turizmin başkenti. Başkanımız Necati Topaloğlu bu güzel yerde güzel işler yapıyor. Kemer halkına yaptığı hizmetleri takip ediyoruz. Kemer emin ellerde. Görevinde başarılar dilerim" dedi.

Başkan Topaloğlu ise nazik ziyaretleri dolayısıyla Başkan Genç'e teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediye meclis toplantılarında da zaman zaman sohbet etme fırsatı bulduklarını ifade eden Topaloğlu, en kısa zamanda kendisini belediye makamında ziyaret edeceğini kaydetti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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