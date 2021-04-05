Başkan Genç, ilçedeki bakım onarım çalışmalarını yerinde inceledi
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Başkan Genç, ilçedeki bakım onarım çalışmalarını yerinde inceledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Genç, ilçedeki bakım onarım çalışmalarını yerinde inceledi

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ilçede süren bakım onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ilçede süren bakım onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Döşemealtı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçenin ilk Kent Meydanı'nda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye binası önünde bulunan Döşemealtı Kent Meydanı'nda mevsimsel bitkilendirme, amfi tiyatronun bakım ve onarımı, havuz ve taşların bakımı yapılıyor.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ise sahada kent meydanında çalışma yapan personeli ziyaret ederek yapılan işler hakkında bilgi aldı. O sırada kent meydanında dinlenen vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Genç, yaşlı bir vatandaşla çay içip simit yiyerek birlikte kahvaltı yaptı. Sosyal mesafe kurallarına uyarak halkla sohbet eden Turgay Genç, sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA

Başkan Genç, ilçedeki bakım onarım çalışmalarını yerinde inceledi
Başkan Genç, ilçedeki bakım onarım çalışmalarını yerinde inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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