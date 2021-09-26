Başkan Genç'e Azerbaycan'dan anlamlı ödül!

Azerbaycan toprağı Karabağ'ın Ermenistan işgalinden azat edilişinin yıl dönümünü etkinliklerine davetli olarak katılan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e TÜRKSOY (Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı) tarafından medya ödülü takdim edildi.

Azerbaycan topraklarının özgürlüğü uğruna yapılan 44 günlük vatan mu haberesinde Karabağ gerçeklerinin dünya kamuoyuna ulaştırılması için yapmış olduğu katkılardan dolayı ödül takdim edilen Başkan Genç, Azerbaycan devleti tarafından Karabağ'ın azat edilişinin yıl dönümü olan 24-28 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenen bir dizi etkinliğe katıldı. Başkan Genç, savaştan sonra Şuşa'yı ilk ziyaret eden belediye başkanı oldu. Azerbaycan bayrağı 30 yıllık Ermeni işgalinin ardından Şuşa'da göndere çekildi.

Ödül töreninde bir konuşma yapan Başkan Genç, savaş sırasında şanlı Azerbaycan ordusunun zaferinden her zaman emin olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Hakikaten şu anda çok mutluyum, çok gururluyum, çok heyecanlıyım. Karabağ'ın azat edilişi bütün Türk dünyasında olduğu gibi Türkiyemizde de çok büyük bir mutluluk ve heyecanla karşılanmıştır. 27 Eylül'de başlayan savaşın devamı esnasında 16 Ekim'de Azerbaycanımızın bağımsızlığının 30. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Trabzonumuzun Ortahisar Belediye Başkanı sıfatıyla belediye meclisimizde Erminastan'ın haksız, hukuksuz işgalini tüm dünyaya duyurmak ve tarihe not düşmek adına bütün meclis üyelerimizin oy birliğiyle bir kınama bildirisini karar altına aldık. Bununla eş zamanlı olarak TÜRKSOY teşkilatımızın kıymetli genel sekreteri Hüseyinov Bey ve kıymetli Azerbaycan temsilcimiz elçin Gaffarlı Bey şehrimizi ziyarete gelmişlerdi. Biz bu programdan haber dar olduktan sonra şehrimizin en nadide mekanlarından Boztepemize ilelebet dalgalanmak üzere diktiğimiz Türk bayrağımızın gönderine, o güne münhasır olarak hem buradaki bağımsızlık mücadelesini desteklemek, savaşan ordumuza manevi bir destek olmak adına Azerbaycan bayrağımızı 16 Ekim'de Boztepemizde 61 metrelik göndere çektik" diye konuştu.

Başkan Genç, etkinlikler sırasında savaşta şehit olan Azeri komutanın yeğeni Uğur Abuszade ile sohbet ederek, çeşitli hediyeler verdi. Şehit komutanın yeğeni Fenerbahçeli olmasına rağmen gelen heyetten çok etkilendiğini ve bundan sonra Trabzonsporlu olacağını dile getirdi. - TRABZON