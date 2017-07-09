Başkan Genç, Dernek ve Muhtarlık Binası Açılışını Yaptı

Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç, Gözalan Mahallesi Kalkındırma ve Dayanışma Derneği ile muhtarlık hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.



Açılışta konuşan Genç, belediye bütçesinin çok önemli bir bölümünü yol yapımına ayırdıklarını belirterek, "Sözümüzün arkasındayız. İlçemizin sınırları içindeki 85 mahallemizin yollarını, betonuyla asfaltıyla, sizlerin layık olduğu şekilde inşallah görev süremizin sonuna kadar tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." ifadelerine yer verdi.



Yöre insanının bayrak ve ezan söz konusu olduğu zaman bedeli ne olursa olsun her zaman ayakta olduğunu anlatan Genç, şöyle devam etti:



"15 Temmuz'da gece saat 01.30'da Trabzon meydanı hiç olmadığı kadar hınca hınç kalabalıktı. Ne adına, ezanlarımızın susmaması adına. Ezanlarımızı susturmak isteyenlere karşı bir duruştu. Bayrağımızın bağımsız bir şekilde gönderde dalgalanmasını sağlamak adına. Bu şanlı bayrağımızın gönderde bağımsız bir şekilde dalgalanmasına itiraz ettiler. ve bu topraklar üzerinde inancıyla hareket eden bağımsız, hür bir devletin, güçlü bir devletin olmasına itiraz ettiler. Ama bu millet de 15 Temmuz'da buna 'dur' dedi. O nedenle bütün Trabzon'a olduğu gibi Ortahisar ilçemizin 85 mahallesine ve bütün şehir sathına hizmet etmek bizim için onur ve gurur vesilesidir. En büyük şereftir. Ne mutlu bize ki Cenab-ı Allah bize bu güzel topraklara hizmet etmek makamını bize nasip etti."



AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş ise muhtarların daha iyi ve bütün gereksinimleri karşılayacak binalarda vatandaşlara hizmet verebilmelerini sağlamak için çalıştıklarını belirterek, AK Parti'nin 15 yıldır vatandaşlardan güç aldığını söyledi.



Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Aktürk de muhtarların vatandaşla devlet arasında irtibatı sağlayan en önemli halkayı oluşturduğunu belirtti.



Konuşmaların ardından dernek ve muhtarlık binalarının açılışı yapıldı.