Başkan Genç: "Bütçenin Önemli Bir Bölümünü Yol Yapımına Ayırdık"

Trabzon'un Ortahisar ilçe Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gözalan Mahallesi Kalkındırma ve Dayanışma Derneği ile muhtarlık hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.



Açılış töreninde konuşan Başkan Genç, belediye bütçesinin çok önemli bir bölümünü yol yapımına ayırdıklarını belirterek, "Sözümüzün arkasındayız. İlçemizin sınırları içindeki 85 mahallemizin yollarını betonuyla asfaltıyla, sizlerin layık olduğu şekilde inşallah görev süremizin sonunda bu yollarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Belediyemizin bütçesinin çok çok önemli bir kısmını bu yollarımıza ayırıyoruz" dedi.



Verdikleri sözlerin her zaman arkasında olduklarını kaydeden Başkan Genç, "İlçemizin sınırları içindeki 85 mahallemizin yollarını betonuyla asfaltıyla, sizlerin layık olduğu şekilde inşallah görev süremizin sonunda tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Sözümüzün arkasındayız. Belediyemizin bütçesinin çok çok önemli bir kısmını bu yollarımıza ayırıyoruz. Hizmet etmeye devam edeceğiz. Cenab-ı Allah bizlere, muhtarlarımıza, makam ve mevki sahibi olan bütün arkadaşlarımıza, kendisini milletine, memleketine hizmete adamış olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmet kervanında olmayı nasip etti. Bundan da son derece mutluyuz ve gururluyuz" şeklinde konuştu.



AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş ise, muhtarların daha iyi ve bütün gereksinimleri karşılayacak binalarda vatandaşlara hizmet verebilmelerini sağlamak için çalıştıklarını dile getirerek, "AK Parti olarak 15 yıldır sizlerden güç alıyoruz. Hizmetlerimizi sizlerin desteği, teşviki ve heyecanıyla sürdürüyoruz. Hem muhtarlarımız, hem vatandaşlarımız hem de değerli belediye başkanlarımızla sizlerin ne eksiği varsa, ne ihtiyacı varsa imkanlarımızı da zorlayarak bunları karşılamaya çalışıyoruz. İnşallah burada kurulan derneğimiz ve muhtarlık binamızla Gözalan Mahallemiz daha iyi hizmet alacak ve sizlere daha güzel hizmetler sunmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.



Gözalan Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Velioğlu da, Ortahisar Belediyesi'nin bugüne kadar Gözalan Mahallesi'nde yol çalışmaları başta olmak muhtarlık binası gibi birçok hizmeti hayata geçirdiğini ifade ederek, "İnşallah bundan sonra da mahallemize ve diğer bütün mahallere bu birlikteliği devam ettirerek daha güzel hizmetlere imza atacağız. Ben bir kez daha başta başkanımız olmak üzere, bu hizmetlerde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Gözalan Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Velioğlu tarafından Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç'e plaket takdim edildi. - TRABZON