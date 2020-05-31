Başkan Genç, Ampute Futbol Süper Ligi'ne yükselen futbol takımını tebrik etti Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) bünyesindeki Ampute Futbol Süper Ligi'ne yükselen Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) bünyesindeki Ampute Futbol Süper Ligi'ne yükselen Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ligin mevcut puan durumuna göre TBESF tarafından tescil edildiğini belirtti.

Ligler arası terfilerde Ampute Futbol 2. Lig hariç sezon öncesi ilan edilen statülerde olduğu gibi uygulandığını ifade eden Genç, şöyle devam etti:

"Ampute Futbol 1. Ligi'nde normal sezon sıralamasındaki ilk üç takımının Ampute Futbol Süper Ligi'ne, Ampute Futbol 2. Ligi'nde her iki grupta ilk iki sırada yer alan takımlar ise bir üst lige çıktı. Kurulduğu günden beri Ampute Futbol Takımı, her yıl kalitesini yükselterek kendi liginde büyük başarılar elde etti. Ampute Futbol Takımı, 2019-2020 sezonunda da şampiyonluk yolunda önemli adımlar attı. Ancak herkesin malumu, bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle ligler ertelenmişti. Federasyonumuz liglerle ilgili kararını açıkladı ve takımımız her yıl elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi. Bir kez daha takımımızı kutluyorum. İnşallah, Süper Lig'de de büyük başarılar elde ederler. Takımımızın bu başarısının bütün ampute sporcular ve takımlar için örnek teşkil edeceğini düşünüyorum."

Her zaman olduğu gibi Süper Lig'de de takımlarını maddi manevi destekleyeceklerini vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Başkan Yardımcımız ve Kulüp Başkanımız Fatih Göktaş döneminde takımımız gerçekten güzel işler çıkardı. Kendisine bir kez daha özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Antrenörlerimize, futbolcularımıza ve idari heyetimize de tebriklerimi, teşekkürlerimi iletiyorum, Ortahisar Belediyesi olarak her zaman kendilerinin arkasında yer alacağımızı bilmelerini istiyorum. Çünkü destek verildiğinde engelli vatandaşlarımızın sadece sportif alanda değil, hayatın her alanında başarılar elde etmesi bizi ziyadesiyle memnun ediyor. İnşallah, birbirimize maddi ve manevi destek olarak daha nice başarılara imza atacağız."

Kaynak: AA