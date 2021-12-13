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Başkan Geçirgen muhtarlarla bir araya geldi

Başkan Geçirgen muhtarlarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Başkan Perviz Geçirgen, bazı köy muhtarlarıyla verilen yemekte bir araya gelerek, ilçede yapılan çalışmaları değerlendirdi. Başkan Geçirgen, derneğin amacını da muhtarlara anlatarak, yapılacak hizmetler için destek istedi.

Bilgilendirmeden sonra Başkan Geçirgen, muhtarların sorunlarını dinleyerek yapılacak çalışmalarda birlikte hareket edeceklerini ve Yüksekova'nın geleceği adına güzel çalışmalara imza atacaklarını belirtti.

Muhtarlar ise Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen'e yapacağı hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. - HAKKARİ

Başkan Geçirgen muhtarlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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