HAKKARİ (İHA) - - Başkan Geçirgen: "Döviz kurunun düşmesiyle artık marketler de indirim getirmeli"

HAKKARİ - Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, döviz kurunun düşmesiyle beraber marketlerde de indirim yapılması gerektiğini söyledi.

Bir süredir döviz kurunda yaşanan yükseliş ülke genelinde fiyat artışlarına neden olurken, bu süre zarfında vatandaşlar zor günler geçirmişti. Son günlerde hükümetin birtakım çalışmalarından sonra döviz kuru düşerken, market gibi alışveriş yerlerinde fiyatların aynı olması ise tepkilere neden oldu.

Açıklamalarda bulunan Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, artık marketlerde fiyat indirimlerinin başlatılmasını isteyerek, "Son zamanlarda döviz kurunun etkisiyle ürünlerin fiyatlarındaki artışlar yüzünden toplum çok sıkıntı yaşadı ve bunun etkisini her alanda gördük. Hükümetimizin girişimleri ile döviz kurunun düşmesinin etkisiyle bütün ürünlerde indirimin olması beklenirken, maalesef marketler daha önceki fiyatlarını sabit tutarak indirime gitmemiştir. Bu durum bizleri ve vatandaşları fazlasıyla üzmüştür. Madem döviz kurunun etkisiyle fiyatlar yükseltildiğine göre döviz kurunun düşmesi ile beraber aynı oranda fiyatlarda indirim yapılması gerektiğini belirtmek istiyoruz. Burada hem vatandaşlarımızı hem de esnafımızı karşılıklı saygının gösterilmesi, hakka, hukuka riayet ve bilinçli hareket edilmesi ile daha müreffeh bir seviyeye ulaşacağımıza inanıyoruz. Dolayısıyla hiçbir şekilde stokçulara ve fırsatçılığa izin vermeyeceğiz. Toplum olarak bunlarla topyekun mücadele edeceğiz. Tabi hep birlikte üretim sağlayarak ülkemizi bu sıkıntılardan kurtaracağız" dedi.