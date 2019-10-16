Başkan futbolculara sosyal medyayı yasakladı!

16.10.2019 22:57

Kulübün başkanı Mortada Mansour, oyuncuların sahayı düşünmesini amaçlayarak sosyal medyada hesap açmalarını yasakladı.



Oyuncularına idman öncesini kararını bildiren başkan, "Sosyal medyada kim hesap açarsa, maaşının yarısını ceza olarak keseceğim. Yapacağınız her paylaşımda da para cezası vereceğim" diyerek ciddi yaptırımlar da uygulama hedefinde olduğunu gözler önüne serdi.



Geçtiğimiz yıl Mısır Ligi'nde şampiyonluğu El Ahly Kahire'ye kaptıran Zamalek, bu sezon 3 maçta 7 puan topladı.