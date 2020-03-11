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Başkan, futbolcu maaşları için kredi çekti, evini sattı!

Artvin'de Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Arhavispor Kulübü, ekonomik sıkıntı nedeniyle futbolcuların maaşlarını ödeyemeyince, Başkan Yücel Satıral; üç dairesini satıp, kredi çekerek futbolcuların maaşlarını ödedi.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:06
Başkan, futbolcu maaşları için kredi çekti, evini sattı!

Artvin'de Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Arhavispor Kulübü, ekonomik sıkıntı nedeniyle futbolcuların maaşlarını ödeyemeyince, Başkan Yücel Satıral; üç dairesini satıp, kredi çekerek futbolcuların maaşlarını ödedi.


Artvin'in Arhavi ilçesinde Bölgesel Amatör Liginde mücadele eden Arhavispor Kulübü ekonomik sıkıntı yaşayınca yöneticiler bu sorunu farklı bir yöntemle çözdü. Dar bütçeyle oluşturulan Arhavispor, birçok kulüp gibi ekonomik sıkıtınlar yaşıyor. Futbolcu maaşların ödeyemeyen kulüp yöneticileri, bölgede bulunan iş adamlarından umdukları desteği bulamayınca 65 yıllık geçmişi olan takımlarını ligden çekme noktasına kadar düşündü. Buna gönlü razı gelmeyen kulüp başkanı Yücel Satıral, üç dairesini satıp yöneticilerini kefil göstererek kredi çekti. Çektiği krediyle futbolcuların maaşlarını öderken bu durum futbolculara da olumlu yansıdı. Kulüp yönetiminin fedakarlığını gören futbolcu ile teknik heyet büyük bir azim göstererek lige de en yakın takipçisine 5 puan fark atarak liderlik koltuğuna kuruldu.


"Onların emeklerini boşa çıkarmayacağız"


Şampiyonluk için yola çıktıklarını ifade eden takım kaptanı Emrah Çırak, "Allah'a şükürler olsun iyi futbolla lider durumdayız. Başkan ve yöneticiler kendi evlerinin üzerine kredi çekip bir takım ödemeleri yaptılar. Bu kulüp bu başarıyı kırk yılda yakalamış, herkes taşın altına birazcık elini sokmaları gerek. Başkan Yücel Satıral ve ekibi gerçekten çok fedakarlık yaptılar, evlerini satıp kulübe yatırdılar. İnsanlar bizim için çalışıyor bizde onların emeğini boşa çıkarmayacağız" dedi. Takım antrenörü Ufuk Sarı ise "Futbolda maddi durumlar olmadığı zaman, ister istemez inanca devamlılığa istikrara ve performansa yansıyor. Biz öyle zamanlarda yönetim sağ olsun bankadan kredi çektikleri zamanlar oldu. Hakikaten çok büyük özveri var. Futbolcularımız olsun, teknik kadromuz olsun, yöneticilerimiz olsun bu süreci ne olursa olsun doğru yönettiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.


"İnşallah arzu ettiğimiz 3 Lig'e çıkacağız"


Takımın 1 milyon 250 bin TL bütçesi olduğunu ifade eden Başkan Yücel Satıral, bu paranın 500 bin lirasını temin etmek için 3 dairesini satıp, evinin üzerine kredi çektiğini söyledi. Yöneticilerinin de kefil olduğunun ifade eden Satıral, "Biz burada başkanlık yapmıyoruz, çocuklarla abi kardeş, babalık yapıyoruz. 22 tane evladım var, onlarda bizim kıymetimizi biliyor inşallah arzu ettiğimiz 3 Lig'e ulaşacağız. Tek isteğimiz şehrin iş adamları ileri gelenleri, Valisi, belediye başkanı, milletvekilleri bu kulübe sahip çıksınlar" dedi.


Bölgesel Amatör Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Arhavispor 43 puanla lider durumda. Bir maç eksiğiyle en yakın takipçisine 5 puan fark atan Atmacalar, iki maçını da kazandıkları takdirde grubu lider tamamlamayı garantileyecek. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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