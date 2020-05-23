Başkan Fırat'ın Ramazan Bayramı mesajı Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat mesajında, "Bu seneki Ramazan ayında geleneklerimizin dışında kalarak Ramazan Bayramına eriştik. Fakat yaşanan bu pandemik süreçler daha sağlıklı günler ve yeni bayramlar yaşayabilmemiz adına bazı kısıtlamalara sebep olmuştur. Her ne kadar bu kısıtlamalar altında bayrama giriyor olsak da içimizde yaşadığımız duygular geçmiş bayramlarımızdan farklı değil. Sosyal mesafeye uyarak veya teknolojiyi kullanarak yine bayramı en güzel haliyle yaşamaya çalışacağız. Tüm dünyanın ve Ülkemizin bu virüsün etkisinden bir an önce kurtulmasını ümit ederek herkesin mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA