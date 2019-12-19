Başkan Fırat, 2019 yılı çalışmalarını değerlendirdi

19.12.2019 16:39 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:44

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, 2019 yılında yapılan çalışmalar ile ilgili değerlendirmede bulundu.



Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, Adıyaman'ın konumu ve coğrafi özellikleri bakımından tarım alanında ve tarım ticaretinde ülkemize lokomotif etkisi oluşturacak potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.



Başkan Fırat, bu potansiyelin temel taşlarından olan Ticaret Borsasının kurulduğu ilk günden itibaren ülkemizin ve Adıyaman'ın ekonomik olarak gelişmesi için gayretli bir çalışma sergilendiğini söyledi.



2019 yılı değerlendirmesinde Fırat, "Borsa olarak üyelerimize daha kaliteli ve Avrupa standartlarında 5 yıldızlı hizmet vermek adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin başlatmış olduğu akreditasyon sistemine dahil olduk. Bu sistem sayesinde hizmet verdiğimiz her alan içerisinde denetimlere tabi tutuluyoruz. Bu denetimlerden başarı ile geçmenin yolu ise değerli üyelerimizden geri bildirimler toplayarak yine onların menfaatine olan projeler ve aksiyonlar içerisine girmekten geçmektedir. Borsamızda kurduğumuz kalite ve akreditasyon birimi ile yeni çalışmalara ve hizmetlere imza atmaya devam ediyoruz. Yine Borsamızda kurmuş olduğumuz Hububat Analiz Laboratuvarımızla 2019 yılı içerisinde toplam 756 analiz yaparak bölgemizde yetiştirilen ürünlerimizin değerlerini ortaya çıkarıp üyelerimizin ve tüccarlarımızın ürünlerinin gerçek değerler üzerinden işlem görmesini ve satışının yapılmasını sağladık. Borsa yönetimi olarak üyeler üzerinde yaptığımız anketler doğrultusunda memnuniyet oranımız yüzde 92'dir. Bu başarıyı sürdürülebilir kılmak içinde teknoloji seviyemiz ve insan kaynakları gelişimlerimizle daha da artırma yönünde ilerliyoruz" dedi.



2019 yılı içerisinde 13 bin 946 adet tescil işlemi gerçekleştirdiklerini dile getiren Fırat, "Rakamlar bazında en çok işlem görenler baklagiller grubunda arpa ile 103.521 ton, buğday ile 61.455 ton, nohut ile 30.485 ton, mısır ile 23.307 ton ve mercimekle 4.821 tonu bulmaktadır. Kuru yemiş, baharat, sebze ve meyvelerde 7.238 ton ve bitkisel gıda-yağlı tohumlar grubunda 10.285 ton yer almaktadır. Bunların yanı sıra süt ürünlerinde 11.490 ton ve et ürünlerinde 2.097 ton işlem görürken canlı hayvan olarak da 6.200 adet işlem görmüştür. Yine bölgemize has yetiştirilen pamukta 24.068 tonu ve tütünde 9.896 ton ürün işlem görmüştür. Bu rakamların daha da artması yine üyelerimiz üzerinde yapabileceğimiz etkinliklerin de artması demektir. Teknoloji çağında her şeyin dijitalleşmesi, daha şeffaf ve daha hızlı çalışması bizleri de harekete geçirdi ve Türkiye Ürün İhtisas Borsasının kurulmasıyla üyelerimize acentecilik hizmeti de sağlamaya başladık. Bu sayede 310 üye ve tüccarımızın sistem üzerinden işlem yapmasına ve ürünlerini alım ve satım yaparak işlem görmeye başlamalarını sağladık.



Bizler üyelerimiz için sadece rutin işlerini düzenlemenin yanı sıra sorunları ile de ilgilenmekteyiz ve üyelerimizin çeşitli zamanlarda başvurduğu toplam 23 sorunu kilit karar alıcılara ileterek ve takip ederek nihai sonuçlara ermesini sağladık" ifadelerini kullandı.



Fırat değerlendirmesini şöyle sürdürdü: "2019 yılında yaşanan bazı ekonomik darboğazların geçiş sürecinde ise yaklaşık 12 üyemize yine TOBB önderliğinde Sıfır Faiz ve ertelenmiş ödemelerle 'Nefes Kredisi' kullanmalarını sağladık ve bu darboğazlığın üzerimizden teğet geçmesini sağladık. Yerel ekonomiye can verecek 'Enflasyonla Topyekün Mücadele' kapsamında üyelerimizle birlik olup 'Bizde Varız' dedik. Sadece işverenlerimizi değil sivil vatandaşlarımızın istihdamını da düşündük ve Genel Merkezimizle yaptığımız çalışmalar doğrultusunda 'İstihdam Seferberliğini' başlattık ve bu projede üyelerimizin çalışma hayatına katılım sağlayacakları istihdamlar için elde edecekleri destekleri açıkladık.



Adıyaman Ticaret Borsası olarak Türkiye'nin en büyük STK'sının bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Misyonumuz gereği 'Kanun ve mevzuat çerçevesinde ki borsacılık faaliyetlerinin yanı sıra, üyelerimize ve topluma ekonomik ve sosyal değer sağlamak' adına sadece hizmet veren bir kuruluş olmasının yanı sıra sosyal sorumluluklarının da olduğunun farkındayız. Bu doğrultuda 2019 yılının ilk yarısında gençlerimiz ve iş hayatına atılacak hanımefendiler için 2 adet 'Girişimcilik' kursları düzenledik ve iş hayatına atılmalarında destekler verdik. Meslek eğitimlerinin daha ileri seviyelere taşınması adına 'Mesleki Eğitim İşbirliği' protokolü çerçevesinde Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için Yürütme Kuruluna dahil olarak desteklerimizi sağladık ve mesleki gelişim sürecinde yeni nesilleri unutmadık. Geleceği emanet edeceğimiz bu küçük yavrularımız için maddi olanakları elverişli olmayan toplam 866 öğrencimize 'Okul Destek" yardımlarında bulunduk.



Adıyaman Ticaret Borsası oluşturduğu Vizyonu gereği 'Çağdaş ve Yenilikçi borsacılık anlayışı ile Borsamızı Adıyaman'ın Tarımsal Ticaret Merkezi haline getirmek' adına elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Sadece 2019'da değil önümüzdeki uzun yıllar içerisinde de bu vizyon doğrultusunda hareket edip memleketimize yeni kazanımlar sağlamaya devam edeceğiz." - ADIYAMAN

Kaynak: İHA