Başkan Fındıkoğlu, Özbekistan'da Türk İş ve Yatırım Forumu'na katıldı

06.10.2019 15:08

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türk İş ve Yatırım Forumu'na katıldı.



Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ve Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Sedat İşeri, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türk İş ve Yatırım Forumu'na katıldı.



Forum'a Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev, Türk Keneşi Genel Sekreteri Bagdat Amrayev, büyükelçiler, Özbekistan TSO Başkanı Dr. Adham İkramov, Azerbaycan ASK Başkanı Memmed Musayev, Kırgızistan TSO Başkanı Marat Şarşekeev, Macaristan TSO temsilcisi ile Türkiye'nin önde gelen iş adamları ve oda-borsa başkanları katıldı.



Hisarcıklıoğlu, konuşmasında 6 farklı ülke ama tek millet olduklarını vurgulayarak, "1,1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe, 560 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ve 160 milyonluk nüfusa sahibiz. Yani bir araya gelince, küresel bir güç haline geliyoruz. Öte yandan, birbirimizle olan ticaretimize baktığımızda, o kadar da büyük bir hacme ulaşamadığımızı görüyoruz. 6 ülkenin birbiriyle ticareti ancak 9 milyar dolara ulaşabilmiş, yani topla ticaretimiz içinde ancak yüzde 2 pay alabilmiş. Bu rakamı artırmak da yine bizlerin elinde. Zira ticaret demek, kalkınma demek, halkların zenginleşmesi demek. İnşallah Türk TSO ile birlikte, bu rakam da hızla artacak" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA