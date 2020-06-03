Başkan Fındıkoğlu, "Normalleşme, dikkati ve tedbiri elden bırakmadan sağlanması gerekiyor" Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Covid-19 salgın sürecinin henüz bitmediğini belirterek, normalleşmenin kendilerini rehavete düşürmeden dikkati ve tedbiri elden bırakmadan sağlanması gerektiğini söyledi.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Covid-19 salgın sürecinin henüz bitmediğini belirterek, normalleşmenin kendilerini rehavete düşürmeden dikkati ve tedbiri elden bırakmadan sağlanması gerektiğini söyledi.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, 1 Haziran 2020 itibariyle korona virüs ile mücadelede normalleşme sürecine girilmesinin ardından yazılı açıklamada bulundu.

Normalleşme sürecinin kendilerini rehavete düşürmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Fındıkoğlu, "Tüm dünyada pandemi ile mücadele edilirken bir taraftan da normalleşme adımları atılıyor. Ülkemizde de 1 Haziran 2020 itibariyle normalleşme kademeli olarak başlatıldı. Maalesef Covid-19 salgın süreci henüz bitmiş değil ve normalleşmenin bizi rehavete düşürmeden dikkati ve tedbiri elden bırakmadan sağlanması gerekmektedir" dedi.

"İşyerlerindeki önlemler arttırılarak ticarete devam edilmesi gerekiyor"

İş yerlerindeki önlemlerin arttırılarak ticaretin yapılması gerektiğini söyleyen Başkan Fındıkoğlu, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret ve Sanayi Odaları vasıtasıyla salgının yoğun yaşandığı ve mecburi tedbirlerin alındığı 3 aylık dönemde hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşmeler ile zararları en aza indirme ve en az mağduriyet stratejisiyle hareket etti. İş dünyamızın, işveren ve çalışanlarının mağdur olmamaları için gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için var gücüyle çalışan camiamızın tüm temsilcilerine teşekkür ediyorum. Özellikle hizmet sektörü başta olmak üzere birçok sektörün durakladığı pandemi döneminden sonra beklenen normalleşme ile hayat kısmen eski düzenine kavuşuyor. Devletimizin koyduğu tedbirleri elden bırakmayarak virüs tamamen etkisini yitirene dek rehavete kapılmadan önlemleri artırarak iş yerlerimizde ticaretimize devam etmeliyiz. Seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı şu günlerde salgının yoğun olduğu illerden gelen vatandaşlarımızın da gereken tedbirleri alacaklarına ve sosyal izolasyonlarını sağlayacaklarına inanıyorum" diye konuştu.

"İşverenlerimizin ödenemeyen borçları nedeniyle sicillerinin bozulmasına engel olduk"

İşverenlerin ödenemeyen borçları nedeniyle sicillerinin bozulmasına engel olduklarını belirten Başkan Fındıkoğlu, "Bu üç aylık dönemde işveren ve çalışanlarımıza yönelik mağduriyetlerin kaldırılması çalışmalarımız kapsamında Covid-19 hastalığını iş kazasından çıkarıp mücbir sebep sayılması düzenlemesini hayata geçirerek işveren ve çalışan arasında güveni esas alan bir yaklaşımı getirdik. İlimiz için bölgede ve ülke genelinde sağlanacak avantajlar konusunda lobi faaliyetlerimizi aralıksız sürdürdük ve her fırsatta devlet büyüklerimize ifade ettik. İşverenlerimizin en çok mağdur olduğu finansman darlığında ödenemeyen borçları Covid-19 mücbir sebep kapsamına aldırarak sicillerinin bozulmasına engel olduk. Özellikle bu iki çalışmanın Ticaret ve Sanayi Odalarının işverenlerimizin adına yaptırdığı ve işverenlerimizin gelecekteki ticari hayatlarına olumlu yansıyacak önemli birer düzenleme olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"İç piyasanın canlanacağını düşünüyoruz"

İç piyasanın canlanacağını düşündüklerini ifade eden Başkan Fındıkoğlu, şöyle konuştu: "ABD ve Çin başta olmak üzere dünyadaki ticaret savaşlarının da devam ettiği şu dönemde ülkemizde ve ilimizde sanayi ve üretimin hız kazanacağı düşüncesindeyim. Özellikle pandemi sürecinden devletimizin aldığı tedbirler ve vatandaşlarımızın duyarlı yaklaşımlarıyla güvenilir bir ülke konumunda olmamız, tüketici ve yatırımcıların olumlu tepkilerini almaktadır. Bu nedenle üretim ve sanayi endeksinin hız kazanması ile birlikte, iç piyasanın canlanacağı, ihracatın artacağı bir döneme gireceğimizi varsayabiliriz"

"Hijyen ve izolasyon kurallarına uygun davranalım"

Başkan Fındıkoğlu, açıklamasında şunları kaydetti: "İlimizdeki normalleşme sürecinde salgın endişesinin tekrarlanmaması adına, iş dünyamıza tedbirlere harfiyen uyulması noktasında güveniyor ve vazgeçmeden işveren ve çalışanlarımızın tüketicilerimizin ihtiyaçlarına cevap verirken, hijyen ve izolasyon kurallarına uygun davranacaklarına inanıyorum. Tüketicilerimizin de sağlık kurallarına uygun davranışları ile iş yerlerimizde uygulanan mecburi tedbirlere uyulması konusunda yardımcı olacaklarına inanıyorum. Bu karşılıklı güven ve tedbirlere uyum çerçevesinde yeni normalleşme düzeninin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini, Covid-19 salgınından tamamen kurtulmamızı ve eski günlerimize tekrar geri dönmemizi temenni ederek, tüketici ve iş dünyamıza sağlıklı günler diliyorum" - KASTAMONU

Kaynak: İHA