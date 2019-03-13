Başkan Fındıkoğlu, İş Adamları ile Bir Araya Geldi

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Müstakil Sanayici ve iş adamları (MÜSİAD) Kastamonu Şubesi üyeleri ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından sunumu gerçekleştirilen "2019 İstihdam Seferberliği" uygulamasında SGK ve İŞKUR tarafından verilen destekler anlatıldı. KOSGEB ve TKDK tarafından yapılan sunumlarda ise yeni açıklanan devlet destekleri ve kurum çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Aile, Çalışma Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Kastamonu SMMMO ise yaptıkları çalışmalar hakkında üyelere bilgi aktarıldı.

Toplantıda açıklama yapan KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, "Toplantımıza katılarak destek veren ayrıca çalışmaları ve destekler hakkında bizlere bilgiler sunan değerli kurum yetkilerimize ve başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler iş dünyası insanları olarak ekonomimizin iyi olması ile buna bağlı olarak yapılacak istihdam konularında bu destekleri ve çalışmaları takdir ediyoruz" dedi.

Toplantıda geçen dönemlerde yapılan çalışmalar ve gelecek dönemde yapılması planlanan programlar gündem maddeleri halinde görüşülerek karara bağlandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA