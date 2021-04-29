Başkan Fındıkoğlu, faiz indirimi talep etti
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Başkan Fındıkoğlu, faiz indirimi talep etti

Başkan Fındıkoğlu, faiz indirimi talep etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu ile video konferans şeklinde düzenlenen toplantıda kredi ödemelerinin ertelenmesini ve faiz indirimi talebinde bulundu.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu ile video konferans şeklinde düzenlenen toplantıda kredi ödemelerinin ertelenmesini ve faiz indirimi talebinde bulundu.

Oğuz Fındıkoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında video konferans şeklinde düzenlenen toplantıya katıldı. İç Anadolu ve Karadeniz Müşterek Bölge Toplantısına katılan Oğuz Fındıkoğlu, üyelerin kendilerine iletmiş olduğu taleplerini toplantıda paylaştı. Fındıkoğlu, "Üyelerimizden gelen kredi ödemelerinin ertelenmesi, SGK-İŞKUR-VERGİ-KDV ödemelerinin ertelenmesi, faiz indirimi, KOSGEB Destek Kredisi ve Sigorta Acentelerimizinde muafiyet kapsamına alınması taleplerini dile getirdik. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından ilgili bakanlıklara ve kurumlara iletilmek üzere notlar alındı. İnşallah bu taleplerimizden olumlu cevaplar alacağız" dedi.

Ayrıca KATSO Başkanı Fındıkoğlu, şehir merkezinde yaşanan elektrik kesintisine de değinerek, "EnerjiSA Bölge Müdürü Cemal Amcaoğlu ile şehrimizdeki elektrik kesintilerini görüştüm. Şehir merkezimizde hafta ortasında ticaretin yoğun olduğu iş saatlerinde uzun süren elektik kesintileri hakkında yaptığımız görüşmede, Elektrik hatlarındaki bakım, onarım çalışmalarının üretime ve ticarete engel olmayacak şekilde planlanması ve koordine edilmesi konusunda hemfikir olduğumuz bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonra bu tür elektrik kesintisi kaynaklı mağduriyetler yaşanmaz" diye konuştu. - KASTAMONU

Başkan Fındıkoğlu, faiz indirimi talep etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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