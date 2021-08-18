Başkan Fındıkoğlu, afet bölgesinde incelemelerde bulundu
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Başkan Fındıkoğlu, afet bölgesinde incelemelerde bulundu

Başkan Fındıkoğlu, afet bölgesinde incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, sel afetinin yaşandığı bölgeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, sel afetinin yaşandığı bölgeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, beraberinde SMMMO Başkanı Yaşar Özdemir ile birlikte, Bozkurt, Küre, İnebolu, Azdavay ve Şenpazar ilçelerini ziyaret etti. Ziyarette başta selden zarar gören Ticaret ve Sanayi Odası üyelerle görüşen Başkan Fındıkoğlu, ardından afetin yaşandığı bölgelere giderek burada vatandaşları da ziyaret etti.

Hem başsağlığı hem de geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Fındıkoğlu, "Vatandaşlarımız, kendi çabalarıyla evlerini temizlemek için işe koyulmuş. İlçede özellikle Yeni Mahalle bölgesindeki tüm konutları iki metre su basmış. Sel felaketi tüm ilçe merkezinde ciddi etkili olmuş. Sel felaketinde maddi manevi zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. - KASTAMONU

Başkan Fındıkoğlu, afet bölgesinde incelemelerde bulundu
Başkan Fındıkoğlu, afet bölgesinde incelemelerde bulundu
Başkan Fındıkoğlu, afet bölgesinde incelemelerde bulundu
Başkan Fındıkoğlu, afet bölgesinde incelemelerde bulundu
Başkan Fındıkoğlu, afet bölgesinde incelemelerde bulundu
Başkan Fındıkoğlu, afet bölgesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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