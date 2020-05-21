Başkan Feyat Asya'dan Ramazan Bayramı mesajı Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Asya, mesajında, koronavirüsle mücadele kapsamında bu yıl Ramazan Bayramı'nda ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını anımsattı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı bu yıl farklı bir ramazan ayı yaşadıklarını ve buruk bir bayram geçireceklerini ifade eden Asya, şu ifadeleri kullandı:

"11 Mart itibariyle ülkemizde görülmeye başlanan vakaların devlet büyüklerimizin ve ilgili kurumların başarılı yönetim anlayışıyla kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Bu süreçte bizler de kendi yerelimizde halkımızın sağlığını tehdit edebilecek unsurlara karşı gerekli önlemlerimizi aldık. Başarılı yönetilen bir sürecin sonlarına doğru bayram vesilesiyle insanların bir araya gelerek kötü sonuçların yaşanmasını eminim kimse istemezdi. Dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasının isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum. Sosyal mesafenin gönül birlikteliğimize engel olmadığını düşünüyorum. Mesele toplumsal sağlık olunca el birliği ile her türlü zorluğun üstesinden geleceğiz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, evlerimizde geçirmek zorunda kalacağımız bu özel günün birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA