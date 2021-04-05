Başkan Fevzi Kılıç: "Erenler için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Fevzi Kılıç: "Erenler için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Fevzi Kılıç: 'Erenler için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz'

Erenler Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Fevzi Kılıç başkanlığında gerçekleşti.

Erenler Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Fevzi Kılıç başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda konuşan Başkan Kılıç, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ifade etti.

Erenler Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleşti. 4 gündem maddesinin karara bağlanması ile son bulan toplantıda konuşan Başkan Kılıç, ilçe genelinde çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini ifade etti.

İlçe genelinde saha çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Fevzi Kılıç, "Erenler için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Havaların ısınması ve asfalt sezonunun açılmasıyla geçen yıl kaldığımız yerden alt ve üst yapı çalışmalarına devam edeceğiz. Kırsal mahallelerimizde doğalgaz çalışması devam ediyor, belirlenen mahallelerde çalışmalar tamamlandıktan sonra inşallah diğer mahallelerimizde doğalgaz çalışması başlayacak. Sahada çalışmalarımızın hızlanması içinde Fen İşleri Müdürlüğümüzün araç sayısını arttırmaya devam ediyoruz. Saha çalışmalarımızın haricinde hafta sonu Erenlerspor'umuzu Antalya kampında ziyaret ettik. Takımda güzel bir hava var. Hedef 3. Lig Sakaryaspor'muza ve Erenlerspor'umuza başarılar diliyorum" dedi. - SAKARYA

Başkan Fevzi Kılıç: 'Erenler için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz'
Başkan Fevzi Kılıç: 'Erenler için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özgür Özel Ziya Selçuk Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Esra Erol Bahar Candan İbrahim Çelikkol
Spor Burak Yılmaz Yılmaz Vural Sergen Yalçın Abdullah Avcı İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Fevzi Kılıç: "Erenler için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 19:07:36. #1.14#
title